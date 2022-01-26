تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، إذ يظهر فيه شخص يدعي النبوة.

وسارعت شرطة منطقة الرياض بالسعودية إلى تأكيد إلقاء القبض على هذا الشخص وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما أفاد به حساب "الأمن العام" الرسمي على تويتر.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة "الرياض" في بيان إن "الجهات الأمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعياً النبوة وتضمن ألفاظاً نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة، إضافة إلى صدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض".

وأضاف المتحدث الأمني: "تبين من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية وجرى وقفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وجرت إحالته إلى النيابة العامة".