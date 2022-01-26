شككت الخبيرة الجنائية حلا ولد روب بصحة مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة مقتل الشاب السوري محمد الموسى المعروف بـ"قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم"، في خطوة تعيد فيها القضية إلى الواجهة من جديد.

ووفق الإعلام اللبناني فإن الشاب السوري محمد الموسى كان يستعد لسرقة فيلا نانسي عجرم، قبل أن يقتله زوجها فادي الهاشم دفاعاً عن النفس.

إلا أن الخبيرة الجنائية شككت في صحة هذا الإدعاء قائلة: "الشاب السوري محمد الموسى قتل خارج المنزل وداخل سور الفيلا، وهو ما يتنافى مع إفادة زوج نانسي فادي الهاشم".

ولفتت إلى احتواء الفيديو المتداول على "العديد من الأخطاء من أجل إخفاء معالم الجريمة".

كما أوضحت أيضاً أن طريقة إطلاق النار وعدد الطلقات ومكان الإصابات "لا تبرر ولا تقع في خانة الدفاع عن النفس". وأكدت استعدادها "تقديم طلب للمحكمة للحصول على تصريح من الحكومة السورية لمنحها الإذن في نبش قبر الموسى لدراسة العظام وإثبات أنه قتل عمداً بناء على الخبرات والشهادات التي تملكها".

وتابعت: "أنا مع الحق، وقناعتي المطلقة أن محمد الموسى قتل غدراً، وأنا مع فريق الاتهام ومخولة بشكل رسمي من الأهل بوكالة رسمية، وتم لي التصريح بالعمل بهذه القضية".