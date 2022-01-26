سياسة
3 دقيقة قراءة
تتماشى مع ضوابط هيئة الإفتاء.. تَعرَّف شروط إلحاق النساء بالجيش في الكويت
قرر وزير الدفاع الكويتي اعتماد إلحاق النساء بالجيش وفق ضوابط هيئة الإفتاء الرسمية البلاد، وأكدت صحيفة محلية أنه جاء في القرار أن يكون التحاق المواطنات بشرف الخدمة العسكرية وفق 6 شروط وضوابط.
تتماشى مع ضوابط هيئة الإفتاء.. تَعرَّف شروط إلحاق النساء بالجيش في الكويت
وكالة الأنباء الكويتية تؤكد اعتماد قرار وزاري يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري / AFP
26 يناير 2022

قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي اعتماد إلحاق النساء بالجيش وفق ضوابط هيئة الإفتاء الرسمية البلاد.

وعبر حسابها الموثق على تويتر أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الثلاثاء بأن "العلي اعتمد قراراً وزارياً يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري".

ولم تشر الوكالة إلى تفاصيل الضوابط، غير أن صحيفة الأنباء المحلية ذكرت أنه "جاء في القرار أن يكون التحاق المواطنات بشرف الخدمة العسكرية وفق 6 شروط وضوابط".

و"تمثلت الشروط في موافقة ولي الأمر أو زوجها والتزام الحجاب الشرعي والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة وعدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية وعدم حمل السلاح، ويكون القبول عند الحاجة إلى سد الشواغر المطلوبة"، وفق الصحيفة نفسها.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري قرر وزير الدفاع عقب لقائه علماء ومشايخ بالبلاد تأجيل إقامة أولى دورات المتطوعات بالجيش، انتظاراً لفتوى رسمية، بعد جدل في البلاد شهد رفضاً لقرار إلحاق المرأة بالسلك العسكري واستجواباً للوزير في هذا الصدد.

ووعد الوزير بأن "العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش سيكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، تؤخذ بعين الاعتبار ويُعمل بمقتضاها"، حسب ما ذكرته "كونا" آنذاك.

وفي 4 يناير/كانون الثاني تقدم النائب الكويتي حمدان العازمي بطلب استجواب موجه إلى وزير الدفاع، معتبراً أن قراره بشأن إلحاق النساء بالجيش "صادم للشعب" و"عدم وعي بطبيعة ظروف السلك العسكري الذي له طبيعة خاصة لا تتناسب مع المرأة وفق الرأي الشرعي"، فضلاً عن أنه "تقليد للغرب".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرر وزير الدفاع السماح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة في تاريخ البلاد، ودافع أكثر من مرة عن قراره ودستوريته واقتصاره على تخصصات مناسبة لهن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us