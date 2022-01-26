بدأ خفر السواحل الأمريكية عمليات بحث عن 39 شخصاً فُقدوا عندما انقلب قارب قبالة سواحل فلوريدا في حادث يشتبه خفر السواحل بأنها "عملية لتهريب البشر".

وقال خفر السواحل في بيان نُشر على تويتر إن القارب الذي انطلق من جزر بيميني في أرخبيل الباهاماس انقلب على بعد 70 كلم نحو شرق محمية "فورت بيرس انلت" نتيجة الطقس السيئ. وأوضح أنه يشتبه بأنها كانت "عملية لتهريب البشر".

وقال البيان إن خفر السواحل في ميامي تلقى إنذاراً الثلاثاء نحو الساعة الثامنة (13:00 ت.غ.) من بحار أنقذ راكباً نجح في التشبث بالمركب.

ووفق الناجي فإن القارب انطلق من بيميني في جزر الباهاماس ليل السبت الأحد لكنه واجه أحوالاً جوية سيئة وانقلب.

وأضاف أن القارب كان يقلّ 39 شخصاً آخر ولم يكن أحد على متنه يرتدي سترة نجاة.

وأظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل رجلاً يجلس على هيكل قارب مقلوب.

وكانت سفن عدة وطائرات تشارك في عمليات البحث في بيميني وهو أرخبيل صغير يقع في شرق ميامي.

والباهاماس هو أرخبيل مؤلف من 700 جزيرة -بينها 39 جزيرة مأهولة- ويقع على بعد 80 كلم نحو جنوب شرق سواحل فلوريدا، على مقربة من جامايكا وكوبا وهايتي. ويستخدمه مهربو البشر نقطة للعبور إلى الولايات المتحدة.

والجمعة الماضية أُنقذ 32 شخصاً بعد انقلاب قارب على بعد بضعة كيلومترات نحو غرب جزر بينيمي في عملية يُشتبه بأنها أيضا لتهريب البشر، وفق خفر السواحل الأمريكي.

وفي مايو/أيار 2021 لقي 12 مهاجراً كوبياً مصرعهم وجرى إنقاذ ثمانية آخرين بعد أن انقلب قاربهم قبالة كي ويست في ولاية فلوريدا.

ووفقاً لقوات خفر السواحل جرى التقاط ما لا يقل عن 557 مهاجراً كوبياً من البحر منذ بداية السنة المالية الحالية في أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى ما يقرب من 7400 كوبي جرى اعتراض قواربهم خلال السنوات الخمس الماضية.