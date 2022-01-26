قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي أندريه تورتشاك، إنه من الضروري تقديم أسلحة للمناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات لقناة محلية روسية، الأربعاء، أشار فيها إلى أن موسكو تراقب بقلق شحنات الأسلحة من قبل البلدان الغربية إلى أوكرانيا.

ولفت إلى إجراء العشرات من الرحلات الجوية في العام الماضي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أوكرانيا، قائلاً: "في ظل هذه الظروف، أعتقد أنه ينبغي على روسيا أن تقدم المساعدة بإرسال أسلحة إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين لزيادة قدرتهما الدفاعية ومنع كييف من الاستعداد علانية لأي هجوم".

في السياق، نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإقلاع المقاتلات "سو-35 إس" وهبوطها بمطارات بيلاروس، في إطار التدريبات المخصصة "لاختبار رد الفعل" لقوات دولة حليفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "أطقم المقاتلات متعددة المهام من طراز سو-35 إس، من المنطقة العسكرية الشرقية المشاركة في التدريبات، في إطار اختبار رد الفعل لقوات دولة حليفة، ستواصل انتشارها في المطارات البيلاروسية".

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلات "سو-35 إس" تهبط أثناء إعادة انتشارها في المطارات بالمناطق العسكرية الوسطى والغربية، للاستعداد للرحلة القادمة، وليأخذ الطيارون قسطاً من الراحة.

وأضافت أنه من المقرر أن تبدأ المقاتلات الروسية في تنفيذ مهامها التدريبية بعد إعادة انتشارها في مطارات بيلاروس، جزءاً من اختبار أداء نظام الدفاع الجوي لدولة حليفة.

بدوره قال الأسطول الشمالي في روسيا إن سفناً حربية روسية دخلت "بحر بارنتس" للتدريب على حماية ممر ملاحي رئيسي في الدائرة القطبية الشمالية في وقت تجري فيه موسكو مناورات عسكرية واسعة تشارك فيها كل أساطيلها.

ويتابع الغرب من كثب التحركات العسكرية الروسية في وقت أثار فيه حشد القوات قرب الحدود مع أوكرانيا مخاوف من نشوب حرب. ونفت موسكو أنها تعتزم شن هجوم على أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي قالت موسكو إنها ستنظم سلسلة من التدريبات تشارك فيها كل أساطيلها في البحار التي تطل عليها روسيا والمجاورة لها. وستشمل التدريبات مناورات في البحر المتوسط وبحر الشمال وبحر أوخوتسك وشمال شرق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي.

والهدف من مناورات اليوم في الدائرة القطبية الشمالية هو تقييم مدى الاستعداد القتالي لدى القوات في المنطقة وقدرتها على حماية الممر البحري الشمالي. ويشارك فيها نحو 30 سفينة حربية و20 طائرة و1200 فرد.

وكانت روسيا قد استثمرت بكثافة في البنية التحتية لتطوير ممر ملاحي شمالي وتأمل أن يصبح طريقاً ملاحياً رئيسياً مع تزايد وتيرة ارتفاع درجة الحرارة في الدائرة القطبية عنها في بقية أنحاء العالم. ولا يستخدم هذا الممر حالياً في الشتاء بسبب كثافة الغطاء الجليدي.

وقالت السلطات الروسية إنها تعتزم بدء الملاحة على مدار العام عبر الممر البحري الشمالي في 2022 أو 2023.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت و جود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.