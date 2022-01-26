سياسة
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لقاء بايدن وأمير قطر.. هل يكون غاز قطر البديل إذا قلصت روسيا إمداداتها؟
نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمّها أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر تميم بن حمد، سيركّز بالأساس على إمكانية تزويد قطر لأوروبا بالغاز الطبيعي المسال، في حال حدوث غزو روسي محتمل على أوكرانيا ونقص إمدادات الغاز الروسي.
لقاء بايدن وأمير قطر.. هل يكون غاز قطر البديل إذا قلصت روسيا إمداداتها؟
الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر تميم بن حمد سيعقدان اجتماعاً الاثنين في واشنطن / AFP
26 يناير 2022

أعلن الديوان الأميري القطري الأربعاء، أن لقاءً مرتقباً سيجمع أمير البلاد تميم بن حمد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في واشنطن الاثنين المقبل، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ووفق بيان للديوان الأميري، فإن "مباحثات أمير قطر مع الرئيس الأمريكي ستتناول سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة بين البلدين".

وأفاد البيان بأن "اللقاء سيبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

والأحد، قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن "مباحثات الرئيس بايدن مع أمير قطر ستتناول إمكانية تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، قولها إن "الإدارة الأمريكية ستبحث مع قطر إمكانية تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، في حال وقوع غزو روسي محتمل على أوكرانيا ونقص إمدادات الغاز الروسي لأوروبا".

وتخشى بعض الدول الأوروبية من أن يؤدي فرض عقوبات قاسية على موسكو إلى إلحاق الضرر باقتصاداتها لأنها قد تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطع أو تقليص إمدادات الغاز منتصف الشتاء.

تجدر الإشارة إلى أن أوروبا تحصل على أكثر من 40% من الغاز الطبيعي من روسيا، فيما يمر نحو ثلث الغاز الروسي المتدفق إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش الأمر مع وزير خارجية قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم، في اتصال هاتفي الاثنين.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن "اجتماع الشيخ تميم مع بايدن سيتيح للزعيمين فرصة لمناقشة ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية".

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنّت هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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