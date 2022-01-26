أعلن لبنان الأربعاء توقيع اتفاقية ربط كهربائي مع الأردن عبر الأراضي السورية، في مسعى لتخفيف أزمة شح الطاقة في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت مع نظيره الأردني صالح الخرابشة ووزير الكهرباء بالنظام السوري غسان الزامل.

وقال فياض إن الاتفاقية ستؤمن لبلاده "250 ميغاوات من الكهرباء، بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا"، وأكد أن بلاده تعول "على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية".

ويعاني لبنان منذ سنوات أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد وشح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

من جهته أكد الوزير الأردني الخرابشة أن أهمية اتفاق استجرار الطاقة أنه يأتي في ظرف لبناني حساس، مضيفاً أن التوجيهات السياسية في الأردن هي أن يجري التعاون مع لبنان على أكمل وجه.

بدوره قال الزامل إن "سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان، وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق".

ومطلع سبتمبر/أيلول 2021 اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز لحل أزمة طاقة يعانيها منذ شهور.

وأزمة الوقود في لبنان إحدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، التي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.

ويرتبط الأردن وسوريا كهربائياً من خلال خط نقل منذ عام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حالياً منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية، في حين ترتبط سوريا ولبنان من خلال عدة خطوط ربط.