يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لنتائج التحقيق في مزاعم إقامة حفلات خرقت قواعد الإغلاق المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا، وهي نتائج يمكن أن تساعده في إنهاء أسابيع من الفضيحة والسخط، أو إقصائه من منصبه بشكل مفاجئ.

ويتوقع أن تسلم الموظفة الحكومية رفيعة المستوى سو غراي تقريرها المتعلق بفضيحة "بارتي غيت" إلى الحكومة في أقرب وقت من يوم الأربعاء.

من جانبه وعد مكتب جونسون بنشر نتائج التحقيق، ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء أمام البرلمان بشأنه بعد نشره مباشرة.

وأضافت أنها لا تستطيع أن تضمن نشر الحكومة التقرير بالكامل، قائلة إنه قد توجد "مسائل أمنية تخص أجزاء منه يصعب نشرها. لكننا بالتأكيد سننشر نتائجه".

وأثارت مزاعم انتهاك رئيس الوزراء وموظفيه القيود المفروضة على البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا غضباً شعبياً، ودفعت بعض النواب المحافظين إلى المطالبة باستقالة جونسون، كما أثارت خلافاً شديداً داخل الحزب الحاكم (حزب المحافظين).

وحث جونسون منتقديه على انتظار نتائج تقرير غراي، لكن دفاعه ضعف الثلاثاء عندما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً جنائياً في بعض التجمعات الأخرى.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن ”عدداً من الفاعليات” التي أقيمت في مكتب جونسون في داونينغ ستريت والمباني الحكومية الأخرى استوفت معايير التحقيق في حدوث انتهاكات خطيرة وصارخة للقواعد المطبقة بسبب فيروس كورونا.

وتحقق غراي في مزاعم تنظيم موظفي الحكومة سهرات بوقت متأخر من الليل وحفلات صاخبة لتناول النبيذ بينما كانت بريطانيا تطبق قيود كورونا في 2020 و2021.