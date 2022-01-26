سياسة
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شاهد | محمد صلاح يعلق على إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا.. ماذا قال؟
علّق اللاعب المصري محمد صلاح على الإقصاء المبكر لمنتخب الجزائر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار.
شاهد | محمد صلاح يعلق على إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا.. ماذا قال؟
محمد صلاح يعلق على إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا / DPA
26 يناير 2022

علّق اللاعب المصري محمد صلاح على الإقصاء المبكر لمنتخب الجزائر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الثلاثاء قبيل لقاء مصر وكوت ديفوار إن المنتخب الجزائري كان بعيداً عن مستواه في منافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأوضح صلاح: "كوت ديفوار كانت جيدة للغاية ضد الجزائر، ونحن شاهدنا المباراة، كوت ديفوار منتخب جيد، يملك لاعبين جيدين للغاية ولديهم العديد من المحترفين في أوروبا".

وأضاف: "الجزائر بشكل عام لم تكن في أفضل مستوياتها في البطولة، أنا لا أقول ذلك لأنني أهاجمهم ولكن أعتقد أن الجميع رأى ذلك، ونحن مستعدون وجاهزون ومتحمسون لمباراة الغد".

ولم تتمكن الجزائر من تحقيق أي انتصار في دور المجموعات، إذ تعادلت في المباراة الافتتاحية مع سيراليون من دون أهداف ثم هُزمت من غينيا الاستوائية بهدف من دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، ليتذيل محاربو الصحراء جدول الترتيب بعد جولتين.

وفي الجولة الأخيرة هزمت من كوت ديفوار "منافس مصر المُقبل" بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع حامل اللقب البطولة من دور المجموعات في مفاجأة لم يتوقعها أحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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