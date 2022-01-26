سياسة
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فرنسا.. مجلس الشيوخ يوافق على قانون اعتذار إلى الحركيين الجزائريين
بعد مناقشات طويلة، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب "الاعتذار" إلى الحركيين الجزائريين ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها.
فرنسا.. مجلس الشيوخ يوافق على قانون اعتذار إلى الحركيين الجزائريين
الرئيس الفرنسي خلال لقائه سابقاً بممثلين عن الحركيين الجزائريين / Reuters
26 يناير 2022

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب "الاعتذار" إلى الحركيين الجزائريين ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها.

جاء ذلك بعد مناقشات طويلة أسفرت، مساء الثلاثاء، عن التصديق على نص القانون بإجماع المصوتين، حسب ما نقلت قناة "فرانس 24".

وصوت لمصلحة القانون 331 عضواً، فيما امتنع 13 فقط عن التصويت.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق نواب الجمعية الوطنية (البرلمان)، على مشروع القانون الذي يعترف بـ"الظروف غير اللائقة" لاستقبال 90 ألفاً من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من بلدهم الجزائر بعد الاستقلال في 1962.

وينص القانون على "إصلاح" الضرر، من خلال تقديم مبلغ مالي حسب مدة الإقامة في مخيمات وأماكن غير مناسبة.

وتقدر الحكومة الفرنسية عدد المستفيدين المحتملين بنحو 50 ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو (نحو 340 مليون دولار) على مدار 6 سنوات تقريباً.

وجاء طرح مشروع القانون بعد أيام قليلة من تقديم أكثر من 100 برلماني جزائري مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى).

يشار إلى أن القانون الفرنسي يُعد ترجمة قانونية مباشرة لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، بحضور ممثلين عن الحركيين خلال حفل تكريمي.

وخلال حرب التحرير الجزائرية في حقبة الاستعمار الفرنسي (1830 ـ 1962)، جُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي، وفي ختام الحرب نقل عشرات الآلاف منهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم إلى فرنسا حيث وضعوا في "مخيمات مؤقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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