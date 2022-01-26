طلبت إسرائيل، الأربعاء، من ألمانيا، المساعدة في التوصل إلى صفقة، لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وجاء الطلب، خلال لقاء رئيس الكنيست (البرلمان) ميكي ليفي، في برلين، مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

وقال البرلمان الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "طلب رئيس الكنيست من المستشار الألماني، المساعدة في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".

وأضاف رئيس الكنيست: "في ضوء النجاح السابق للوسطاء الألمان في معاملات تبادل الأسرى، نود مساعدة إضافية منكم".

وكانت ألمانيا قد لعبت دوراً في اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" الذي جرى بوساطة مصرية، في عام 2011.

وتتوسط مصر منذ عدة سنوات بين إسرائيل و"حماس"، حول صفقة لتبادل الأسرى.

وتقول تل أبيب، إن 4 إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، وتعتقد أن اثنين منهم، وهما جنديان، قد قُتلا خلال حرب عام 2014.

وترفض حركة "حماس" الكشف عن مصير الإسرائيليين الأربعة، قبل موافقة إسرائيل على الإفراج عن الأسرى الذين أُطلق سراحهم، في صفقة عام 2011، ثم أعيد اعتقالهم لاحقاً.

ويجري رئيس الكنيست زيارة إلى ألمانيا، للمشاركة في إحياء مراسم ذكرى الكارثة النازية "الهولوكوست".