قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، السفير نيكولاس ماير-لاندروت، إن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والتكتل ستعود بالفوائد لدى الطرفين.

وأضاف في كلمة، الأربعاء، خلال اجتماع لغرفة تجارة أنقرة، أن المباحثات التقنية بين المسؤولين الأتراك ونظرائهم لدى الاتحاد الأوروبي، متواصلة بخصوص تحديث الاتفاقية.

وأشار إلى القدرات المتوقعة التي يمتلكها تركيا والاتحاد الأوروبي في حال تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أن " تركيا جزء مهم في السلسلة الصناعية الأوروبية".

وفي سياق متصل، قال المسؤول الأوروبي إن تركيا سادس أكبر شريك للاتحاد الأوروبي، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية تشكل إحدى أهم نقاط العلاقات القائمة بين الجانبين.

وتطالب تركيا بتوسيع نطاق اتفاقية الاتحاد الجمركي المعمول بها منذ ربع قرن، أي منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1996، لتشمل المنتجات الزراعية وقطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية.