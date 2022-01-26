يتصاعد القلق لدى المجتمع الدولي، من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، وذلك بسبب زيادة انتشار القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وتكثيف القوات المسلحة الروسية التدريبات والمناورات العسكرية في الفترة الأخيرة، بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

وبينما تتجه الأزمة بذلك نحو أفق مسدود، منفتحة على الكثير من الاحتمالات، في ظل فشل قادة القوى الإقليمية والدولية، ومن بينها موسكو وكييف، قطبي النزاع، في الوصول إلى اتفاق بينها، يتدخل بشكل غير متوقع، طرف جديد لنزع فتيل الصراع، يتمثل في قراصنة بيلاروسيا السيبارنيين Cyberpartisans .

وتوعدت الشبكة، عقب آخر وأخطر هجوم لها على أنظمة حواسيب الدولة، بتنفيذ هجوم أكبر من ذلك يهدف إلى منع القوات الروسية من اجتياح أوكرانيا.

ويطرح هنا السؤال الأهم، فيما إذا كانت العصابات والقراصنة السيبرانيين، اليوم قادرين حقاً، في ظل التطور التكنولوجي، على التأثير على مسارات النزاعات والصراعات؟

خروج الجيش الروسي مطلب للقراصنة

أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونيين البيلاروس الشهيرة، والملقبة ب Cyberpartisans، يوم الاثنين 24 يناير/كانون الثاني الجاري، اختراقها نظام السكك الحديدية البيلاروسي، وذلك لمنع تقدم الجيش الروسي نحو أوكرانيا، أو نقل الأسلحة والمعدات عبر بيلاروسيا.

وطالبت الشبكة الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، في تغريدة على تويتر، بإطلاق سراح 50 سجيناً سياسياً يحتاجون إلى مساعدة طبية، وإنهاء انتشار الجيش الروسي على الأراضي البيلاروسية.

وفي تصريح إعلامي عقب الحادثة، أكد أحد عناصر مجموعة القراصنة بأنه : "جرى حتى الآن تشفير وتدمير قواعد البيانات الداخلية التي تستخدمها السكك الحديدية البيلاروسية، للتحكم في حركة المرور والجمارك والمحطات، وهو إجراء قد يتسبب في تأخير القطارات التجارية وغير التجارية ويؤثر بشكل غير مباشر على حركة القوات الروسية ".

وأضاف في السياق ذاته قائلاً : "لقد تجنبنا حتى الآن اتخاذ المزيد من الخطوات الصارمة لشل القطارات من خلال تعطيل أنظمة الإشارات والتحكم في حالات الطوارئ، لكننا قد نفعل ذلك في المستقبل إذا كنا واثقين من أن الأبرياء لن يصابوا نتيجة لذلك".

وشدد على مطلب Cyberpartisans الأساسي من العملية قائلاً : "لا نريد جنوداً روساً في بيلاروسيا لأن ذلك يعرض سيادة البلاد للخطر ويعرضها لخطر الاحتلال. كما أنه يدفع بيلاروسيا إلى خوض حرب مع أوكرانيا، وربما يتعين على الجنود البيلاروسيين المشاركة فيها والموت من أجل هذه الحرب التي لا معنى لها".

هل يؤثر القراصنة في مستقبل الصراع؟

تعتبر مجموعة Cyberpartisans البيلاروسية من أشد المجموعات المعارضة لنظام لكاشينكو، وتضم حوالي 25 خبيراً مجهول الهوية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مجموعة من الناشطين والمعارضين ذوي الاختصاصات المختلفة.

وقد تبنت المجموعة في وقت سابق العديد من الهجمات الإلكترونية المفزعة للنظام البلاروسي منذ ظهورها لأول مرة بعد احتجاجات عام 2020.

وكان من بين أهم هذه الهجمات، تأكيدهم في وقت سابق، اختراق خوادم وزارة الداخلية البيلاروسية، والوصول إلى بيانات الآلاف من ضباط الشرطة، والملفات السرية الخاصة بجواسيس ومسؤولي الأمن البيلاروسي، كما وصلوا إلى العديد من المحادثات السرية لكبار المسؤولين.

ووسعت المجموعة مؤخراً دائرة هجماتها، لتشمل المؤسسات الحكومية، ولكن ليس بدافع الفدية والمال، كما هو متعارف عليه عادة مع العصابات السيبرانية، وإنما من أجل تحقيق أهداف سياسية، وتمثلت في هذه المرة، في الضغط لكف بيلاروسيا عن العمل كنقطة انطلاق لتعزيز القوات الروسية، على بعد أميال فقط من الحدود الأوكرانية.

وفي هذا السياق لفت أحد أعضاء Cyberpartisans خلال تواصله مع إحدى الصحف الأجنبية، بأنه :" منذ أن أصبح من الخطير جداً على الناس الاحتجاج علناً ضد النظام، أصبحنا الآن القوة الوحيدة القادرة على العمل في بيلاروسيا.. ونظهر بذلك نتائج حقيقية لعملنا من خلال القرصنة والهجوم على المؤسسات الحكومية وإجراء عمليات التأثير المادي".

وبينما يرجح خبراء ومحللون، أن الهجوم الأخير قد يعرقل، نوعاً ما، تقدم الحشد الروسي، فإنه يسلط في الوقت ذاته الضوء على دور العمليات الإلكترونية في التأثير على الأحداث في المنطقة.