سياسة
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"خطة شيطانية".. مصرية تدفع زوجها لإجبار زوجته الأولى على قتل أبنائهما بيدها
أجلت محكمة في القاهرة محاكمة ربة منزل وزوجها وزوجته الأولى في القضية المعروفة إعلامياً بمذبحة المرج، ووجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل 3 أطفال.
"خطة شيطانية".. مصرية تدفع زوجها لإجبار زوجته الأولى على قتل أبنائهما بيدها
المحكمة أجلت المحاكمة لإعداد التقرير النفسي الخاص بالمتهمة الأولى / Reuters
26 يناير 2022

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن محكمة في القاهرة قررت تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها وزوجته الأولى في القضية المعروفة إعلامياً بمذبحة المرج وذلك لإعداد التقرير النفسي الخاص بالمتهمة الأولى.

ووجّهت النيابة العامة خلال تحقيقاتها مع المتهمين، إيمان وأحمد وهالة تهمة قتل الأطفال "مالك وجنا وأحمد" أبناء المتهمين الأولى والثاني "أحمد وإيمان" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد أن بيتوا النيّة وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوءاً بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم.

وحسب موقع "القاهر 24"، تعود خلفية الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغاً من ربة منزل يفيد أنّ أبًا قتل أطفاله الثلاثة، منذ 3 سنوات بمنطقة المرج، بعد إغراقهم في إناء بلاستيكي، وإلقاء جثثهم في شبكة الصرف الصحي.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات بشأن البلاغ المقدم تبيّن صحة البلاغ، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى حبسهم على ذمة التحقيقات.

وجاء في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنّ الجريمة برمتها خطط لها المتهمة "هالة"، كونها عاقراً لا تنجب، فكانت ترغب في التخلص من الأطفال الثلاثة، فأعدت الخطة التي "تفوقت فيها على الشيطان"، بالاتفاق مع زوجها بعد أن سربت الشك في قلبه حول نسب الأطفال.

وأضافت التحقيقات أنّ المتهمة لم تكتفِ بذلك، بل طلبت من زوجها إجبار والدة الأطفال "إيمان" على تنفيذ الجريمة، وقتل فلذات أكبادها بيديها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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