سياسة
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بلينكن: واشنطن عرضت على موسكو مساراً دبلوماسياً جاداً لحلّ أزمة أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ واشنطن حدّدت "مساراً دبلوماسياً جاداً" لحلّ النزاع بشأن أوكرانيا في رسالتها إلى الحكومة الروسية.
بلينكن: واشنطن عرضت على موسكو مساراً دبلوماسياً جاداً لحلّ أزمة أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن / AA
26 يناير 2022

أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، أنّ واشنطن حدّدت "مساراً دبلوماسياً جاداً" لحلّ النزاع بشأن أوكرانيا في رسالتها إلى الحكومة الروسية.

وقال بعدما تمّ تسليم الرسالة إلى موسكو "نوضح بأنّ هناك مبادئ جوهرية نحن ملتزمون بالمحافظة عليها والدفاع عنها، تشمل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحقّ الدول في اختيار الترتيبات الأمنية والتحالفات الخاصة بها".

وأفاد بلينكن أنّ الرسالة أوضحت لموسكو أنّه بإمكان كييف اختيار حلفائها، متجاهلاً مطلباً روسياً بالحصول على تعهّد بألا تنضم أوكرانيا أبداً إلى حلف شمال الأطلسي.

كما أكّد الوزير الأمريكي أنّه سيتحدّث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الأيام المقبلة للحصول على ردّ موسكو على الموقف الأمريكي.

وفي السياق ذاته، قال بلينكن إن بلاده أرسلت مساعدات عسكرية إلى كييف هذا الأسبوع، من ضمنها 283 طناً من الذخيرة، وقد تشحن المزيد في الأيام المقبلة.

وأضاف: "عرضنا على روسيا إمكانية عقد اتفاقية إضافية لـ"نيو ستارت" لخفض الأسلحة الاستراتيجية في أوروبا، بما في ذلك الصواريخ النووية.

وبشأن الطلب الروسي، قال بلينكن: "لم نستجب بشكل إيجابي لطلب روسيا بعدم ضم أوكرانيا إلى الناتو، ولم يطرأ أي تغيير على "سياسة الباب المفتوح" للحلف".

وأعلنت موسكو الأربعاء، حصولها على رد واشنطن بشأن المقترحات الأمنية الخاصة بأزمة أوكرانيا.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال "شنت هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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