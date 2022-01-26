سياسة
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إصابات وإغلاق للطرق.. طقس سيئ يضرب 5 دول عربية
تشهد 5 دول عربية، طقساً سيئاً أصيب بسببه 22 شخصاً في مصر، وجرى إغلاق طرق في سوريا ولبنان، وسط تحذيرات وتأهب في الأردن وفلسطين والعراق.
إصابات وإغلاق للطرق.. طقس سيئ يضرب 5 دول عربية
عانى المئات من النازحين اليزيديين في مخيم الداودية شمالي العراق من الثلوج وبرودة الجو / AA
26 يناير 2022

شهدت 5 دول عربية، الأربعاء، طقساً سيئاً أصيب بسببه 22 شخصاً في مصر، وجرى إغلاق طرق في سوريا ولبنان، وسط تحذيرات وتأهب في الأردن وفلسطين والعراق.

وأصيب 22 شخصاً في حادثي تصادم وانقلاب سيارات بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا وسط مصر، بسبب سرعة الرياح واختلال عجلة القيادة"، حسب إعلام محلي بيّنته صحيفة "المصري اليوم". وقررت وزارة الداخلية المصرية الدفع بسيارات الإغاثة على الطرق بسبب موجة الطقس السيئ.

فيما أفادت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية (مملوكة للدولة) الأربعاء، بـ"إنقاذ 10 أفراد هم طاقم سفينة تجارية مصرية انشطرت نصفين بفعل الطقس السيئ، في منطقة بحرية شمال غرب جزيرة كريت".

وفي سوريا، أفادت وكالة أنباء النظام بأن "عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة غير سالكة، أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد".

وفي لبنان، أفادت "هيئة الدفاع المدني" في سلسلة تغريدات في حسابها الموثق بتوتير، بالعمل على "جرف الثلوج من 8 طرق لتسهيل المرور، فضلاً عن سحب 9 سيارات عاقلة نتاج حبات البرد، وإنقاذ مواطنين علقوا داخل ثلاث سيارات منهم عائلة من 3 أشخاص بسبب الطقس".

أما في الأردن، أفادت مديرية "الأمن العام" بأن "الثلوج بدأت تتساقط في محافظات الكرك والطفيلة ولواء الشوبك ورأس النقب.

وقالت المديرية، حسب وكالة الأنباء الرسمية، إن "الطرق هناك سالكة بحذر شديد"، داعية إلى "عدم الخروج من المنازل واستخدام المركبات إلا للضرورة القصوى".

وفي العراق، توقعت هيئة الأنواء الجوية "حدوث عواصف رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة الخميس"، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي فلسطين، هاتف رئيس فلسطين محمود عباس وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد خليل، موجهاً بتسخير كل الإمكانيات المتوفرة للتقليل من آثار المنخفض الجوي الذي بدأ في ظل التوقعات بتراكم الثلوج وسرعة الرياح، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

فيما نقل إعلام فلسطيني محلي، صوراً لانتشار طواقم الدفاع المدني في بلدة الرام بالقدس المحتلة استعداداً للمنخفض الجوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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