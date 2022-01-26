أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في ألّا تقدِم روسيا على عمل عسكري ضد أوكرانيا.

جاء ذلك في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، مساء الأربعاء.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "أتمنى ألّا تقدِم موسكو على عمل عسكري ضد أوكرانيا، فمثل هذه الخطوة لا يمكن أن تكون عقلانية بالنسبة لروسيا والمنطقة".

وأضاف: "يمكننا أن نفتح الطريق المؤدي إلى السلام مجدداً عبر جمع زعيمَي البلدين (روسيا وأوكرانيا) في تركيا إذا أرادا".

ورداً على سؤال حول قطع إيران تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا، نفى أردوغان مزاعم قطع إيران تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا بسبب تراكم الديون، وأكد عدم وجود أي مستحقات لطهران لدى أنقرة.

كما تطرق الرئيس التركي إلى الوضع الاقتصادي في تركيا، قائلاً: "إيداعات الليرة بنظام الوديعة المحمية وصندوق الاستثمار تجاوزت 203 مليارات ليرة حتى 25 يناير/كانون الثاني الجاري".