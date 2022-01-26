سياسة
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وزير الخارجية المغربي يدعو إلى التصدي لـ"أطماع" إيران في القارة الإفريقية
قال وزير خارجية المغرب إن إيران "تحاول الدخول إلى غرب إفريقيا لنشر مذهبها هناك"، ودعا إلى التصدي لما أسماه بـ"الأطماع الإيرانية في القارة الإفريقية"
وزير الخارجية المغربي يدعو إلى التصدي لـ"أطماع" إيران في القارة الإفريقية
ناصر بوريطة: إيران تحاول الدخول إلى غرب إفريقيا لنشر مذهبها هناك / AA
26 يناير 2022

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن "الأمن الروحي" للمغاربة وللقارة الإفريقية يعتبر من بين الأولويات للتصدي لما أسماه بـ"الأطماع الإيرانية في القارة".

ولفت خلال مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بمجلس النواب إلى أن إيران "تحاول الدخول إلى غرب إفريقيا لنشر مذهبها هناك".

كما شدد بوريطة على أن "مساندة المغرب لما تعرضت له إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة كان رسالة واضحة للتنديد بتجاوزات الحوثيين وبسياسة إيران التي تقف خلفهم".

وكان المغرب قد أعلن في 2018 قطع علاقاته مع إيران، مبرراً ذلك بإشرافها على تدريبات عسكرية لجبهة "البوليساريو" عبر عناصر من "حزب الله" الموالي لها في لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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