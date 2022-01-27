سياسة
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رئيس الأركان الإسرائيلي: نفّذنا قبل شهر عملية توغل في دولة مجاورة
كشف رئيس الأركان الإسرائيلي أن جيشه نفّذ عملية توغل في دولة مجاورة لم يسمّها، دون الخوض في التفاصيل.
رئيس الأركان الإسرائيلي: نفّذنا قبل شهر عملية توغل في دولة مجاورة
لم يذكر كوخافي اسم الدولة المجاورة التي قال إن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي نفّذوا مهمة توغل داخلها" / AA
27 يناير 2022

أقرّ رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء الأربعاء، بتنفيذ جيشه عملية توغل في دولة مجاورة لم يسمها.

جاء ذلك خلال لقائه شباناً إسرائيليين في الذكرى الـ25 لِما يُسمى "بكارثة المروحيات"، في إشارة لاصطدام مروحيتين إسرائيلتين ببعضهما في 4 فبراير/شباط 1997 كانتا تنقلان جنوداً إلى مواقع للجيش في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل جميع ركابهما الـ73، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال كوخافي، وفقاً لذات القناة: "قمنا قبل شهر بعملية توغل ليس بعيداً من هنا، ولن أخوض في التفاصيل".

وأضاف: "قررنا أن هذه عملية أخلاقية، وأرسلنا جنودا لتجاوز الحدود، ونفذوا المهمة بشكل ممتاز".

وأردف كوخافي، أن العملية "ووفق عليها على أعلى المستويات، واستُعدّ فيها لاحتمالية إصابة جنود إسرائيليين على أيدي مقاتلي العدو".

ولم يذكر كوخافي اسم الدولة المجاورة التي قال إن "مقاتلي الجيش الإسرائيلي نفّذوا مهمة توغل داخلها".

لكن قناة "كان" ربطت تصريحات رئيس الأركان، بما نقلته قناة "الحدث" السعودية في وقت سابق الأربعاء عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه.

وقال المصدر، إن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي نفّذت ثلاث عمليات داخل الأراضي السورية منذ بداية العام.

وأضاف أن "قوات خاصة تقوم بمهام حساسة على الأراضي السورية"، لافتاً إلى أن "العمليات الإسرائيلية داخل العمق السوري"، لم تتوقف.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، نفّذ الجيش الإسرائيلي، بحسب تقارير أجنبية عشرات الهجمات الجوية في سوريا ضد أهداف تابعة للنظام وأخرى ضد مواقع مرتبطة بمليشيات إيرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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