أعلن وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن الأربعاء أن "بلاده في ردها على مقترحات روسيا، لم تستجب لمطلب موسكو الرئيسي بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو".

وقال بلينكن للصحفيين، إن "الوثيقة التي سلمها السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان، كررت التصريحات العلنية السابقة التي أكد فيها الناتو أنه لن يرضخ لمطالب روسيا بمنع أوكرانيا من الانضمام للحلف".

وأضاف: "سنتمسك بمبدأ الباب المفتوح للناتو"، مؤكداً أنه "التزام نحن ملزمون به"، وتابع: "باب الناتو مفتوح، وسيظل مفتوحاً، هذا هو التزامنا".

وتأتي وثيقة الرد التي سلمها السفير الأمريكي وسط أزمة حادة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا.

وقال بلينكن إن "الوثيقة لن تكون متاحة للعلن لضمان حصولها على أفضل فرصة للنجاح".

ولفت بلينكن إلى أن الرد الأمريكي يتضمن مقترحات لمعالجة المجالات الأخرى التي نرى فيها إمكانية إحراز تقدم، بما في ذلك الحد من التسلح والصواريخ في أوروبا واتفاقية ملحقة لاتفاقية الأسلحة النووية لعام 2011 والمعروفة باسم نيو ستارت التي تضع قيوداً على عدد الأسلحة النووية في الترسانات الأمريكية والروسية.

وكشف الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة أرسلت هذا الأسبوع 3 شحنات من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تضمنت أسلحة جافلين إضافية وأسلحة أخرى مضادة للدبابات، بالإضافة إلى 283 طناً من الذخيرة والمعدات غير الفتاكة، والتي قال بلينكن إنها "ضرورية للقوات المسلحة الأوكرانية".

تهديد خط نورد ستريم 2

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "خط أنابيب نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا لن يمضي قدماً إذا غزت روسيا أوكرانيا".

وأضاف برايس للإذاعة الوطنية العامة: "أريد أن أكون واضحاً للغاية، إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فلن يمضي نورد ستريم 2 قدماً (...) لن أخوض في التفاصيل. سنعمل مع ألمانيا لضمان عدم حدوث ذلك".

ويستهدف مشروع نورد ستريم 2 الأكثر إثارة للانقسام في أوروبا مضاعفة كمية الغاز المتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، متجاوزاً دولة العبور التقليدية أوكرانيا، عبر قاع بحر البلطيق.

ويواجه المشروع مقاومة داخل الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة وكذلك من أوكرانيا، على أساس أنه يزيد من اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا ويحرم كييف من رسوم العبور، في وقت يشهد مواجهة أوسع بين موسكو والغرب.

رباعية النورماندي تواصل التنسيق

يعتزم مستشارو الرئاسة لدول روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، اللقاء مجدداً في العاصمة الألمانية، برلين، بعد أسبوعين، لإجراء محادثات جديدة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن مستشارين رئاسيين من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا التقوا أكثر من خمس ساعات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم للحديث بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضافت أنه "على الرغم من عدم توصلهم لانفراجة في الأزمة، تعهدوا بالاجتماع لإجراء محادثات جديدة في غضون أسبوعين في برلين".

ونقلت الوكالة عن بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية بعد المحادثات اليوم إن "الأطراف تدعم الاحترام غير المشروط لوقف إطلاق النار في شرقي أوكرانيا".

وتركزت محادثات اليوم على اتفاقية مينسك للسلام لعام 2015 الهادفة إلى إنهاء الأزمة الاوكرانية، حسب البيان.

وقال مستشار الرئيس الاوكراني، أندريه يرماك، إن "الاجتماع استغرق ساعات أطول مما كان متوقعاً ويمثل أول تقدم حقيقي في المحادثات منذ ديسمبر 2019".

ومساء اليوم، ردت الإدارة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي (ناتو) على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية الخاصة بأوكرانيا وتوسع الحلف شرقا.

ورفضت واشنطن والناتو مطلب موسكو الرئيسي المتمثل بضمان منع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، بحسب ردين خطيّيْن منفصليْن تم تسليمها لروسيا اليوم.

وديسمبر /كانون الأول الماضي، تقدمت روسيا بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.

وتشمل هذه القضايا، حسب وزارة الدفاع الروسية، أولاً: "ضمانات لعدم توسع الناتو شرق ا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى"، وثانياً: "تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة".

وثالثاً ترتكز المقترحات الروسية، حسب الوزارة، على الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية.

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنت هجوماً على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.