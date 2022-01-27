سياسة
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باستهداف السياسيين والعلماء.. ألمانيا: تيليغرام أصبح وسيلة للتطرّف
مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني يحذّر من أن تطبيق تيليغرام بات يُستخدم لبث دعوات لاستهداف وقتل سياسيين وعلماء وأطباء في البلاد لدورهم في مواجهة جائحة كورونا.
باستهداف السياسيين والعلماء.. ألمانيا: تيليغرام أصبح وسيلة للتطرّف
تحاول الحكومة الألمانية منذ سنوات جعل تيليغرام يلتزم بقواعد البلاد بشأن إزالة المحتوى غير القانوني / DPA
27 يناير 2022

قال مسؤول أمني ألماني رفيع الأربعاء، إنّ "وكالته أنشأت فرقة عمل للتحقيق مع الأفراد المشتبه في استخدامهم تيليغرام لارتكاب جرائم". وسط مخاوف متزايدة من أنّ تطبيق المراسلة أصبح وسيلة للتطرّف.

وحذّر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا من أن التطبيق يُستخدم لاستهداف السياسيين والعلماء والأطباء لدورهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوكالة، هولغر موينش، في بيان: "لقد ساهمت جائحة كورونا على وجه الخصوص في تحوّل الناس إلى التطرّف على تيليغرام، بتهديد الآخرين وحتى نشر دعوات للقتل".

وقال إن "فرقة العمل ستسعى للحصول على تعاون تطبيق تيليغرام، لكنها ستتخذ أيضاً إجراءات إذا لم يفعل ذلك".

وحاولت الحكومة الألمانية منذ سنوات، دون نجاح يذكر، جعل تيليغرام يلتزم بقواعد البلاد بشأن إزالة المحتوى غير القانوني.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، طالبت الأسبوع الماضي، شركتي أبل وغوغل بحظر تطبيق تليغرام من متجر التطبيقات، لأنّه بات "منصة تواصل لأنصار التفكير الجانبي ومنكري كورونا واليمينيين المتطرّفين".

يذكر أنّه على عكس منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب، رفضت تليغرام التعاون مع السلطات الألمانية، ما دفع الأخيرة إلى الإعلان عن إجراءات صارمة بحق التطبيق.

وتتّخذ الشركة التي تقف وراء التطبيق، والتي تقول إنّ لديها مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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