سياسة
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منها مباراة مصر والمغرب.. لماذا نقل الكاف مباريات من ملعب "أولمبي"؟
طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير مقر المباريات التي كانت مقررة على ملعب "أولمبي"، ونقلها إلى ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي الكاميرونية، على خلفية وفاة 8 مشجعين من الكاميرون أثناء تدافع الجمهور أمام إحدى البوابات.
منها مباراة مصر والمغرب.. لماذا نقل الكاف مباريات من ملعب "أولمبي"؟
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يعلن رسمياً تغيير ملاعب عدة مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية  / Reuters
27 يناير 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسمياً تغيير ملاعب عدة مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية في الكاميرون حتى 6 فبراير/شباط المقبل.

وأعلن الكاف قرار تغيير مقر المباريات التي كانت مقررة على ملعب أولمبي، ونقلها إلى ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي الكاميرونية.

وجاء القرار على خلفية وفاة 8 مشجعين من الكاميرون أثناء تدافع الجمهور أمام إحدى بوابات ملعب أولمبي لحضور مباراة الكاميرون ضد جزر القمر في دور الـ16 من البطولة القارية.

وقال الكاف في بيان الأربعاء إن "رئيس كاف باتريس موتسيبي استضاف اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية".

واتُفق خلال الاجتماع على أنه "لن تقام أي مباراة على أولمبي إلا بعد أن يتلقى كاف واللجنة المنظمة المحلية التقرير الكامل للجنة التحقيق في حادثة التدافع، من أجل توضيح الظروف التي أدت إلى الواقعة، إلى جانب طلب التأكيدات والضمانات بعدم وقوع حادثة مماثلة في إستاد أولمبي خلال البطولة".

وأعلنت اللجنة المنظمة نقل 3 مباريات من ملعب أولمبي إلى ملعب أحمدو أهيدجو، هي:

- مباراة ربع النهائي بين مصر والمغرب المقررة الأحد المقبل.

- مباراة ربع النهائي بين السنغال وغينيا الاستوائية المحدد موعدها يوم الأحد المقبل.

- مباراة نصف النهائي المحدد موعدها يوم 2 فبراير المقبل بين الفائز من مواجهة (بوركينا فاسو× تونس) والفائز من لقاء (السنغال × غينيا الاستوائية).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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