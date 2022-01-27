صرّح مسؤول في شؤون الحياة البرية في أوغندا بأنّ سائحاً سعودياً تعرّض للدهس حتّى الموت على يد فيل أثناء رحلة سفاري في حديقة شعبية بأوغندا.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، عن المتحدّث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية بشير هانجي، قوله إنّ "الهجوم وقع الثلاثاء، في حديقة مورشيسون فولز الوطنية عندما غادر الرجل السيارة التي كان يستقلّها رفقة أصدقائه".

وروى هانجي في بيان: "توقّفوا على طول الطريق، وخرج المتوفّى من السيارة وهاجمه فيل وقتله على الفور".

وأفاد بأنّ اسم الضحية هو أيمن سيد الشحاني.

ولفت مسؤولو الحديقة إلى أنّ الشرطة ستحقق في وفاة الشحاني، وذلك أثناء مراجعتها البروتوكولات الأمنية "لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث".

وليست هجمات الحيوانات بالجديدة في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا. ففي عام 2018 أكل نمر طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات بحديقة أخرى غربي البلاد.