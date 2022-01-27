سياسة
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دهسه فيل حتى الموت برحلة سفاري.. سائح سعودي يلفظ أنفاسه الأخيرة في أوغندا
لقي سائح سعودي يُدعى أيمن سيد الشحاني مصرعه، بعد أن دهسه فيل أثناء رحلة سفاري في حديقة شعبية بأوغندا.
دهسه فيل حتى الموت برحلة سفاري.. سائح سعودي يلفظ أنفاسه الأخيرة في أوغندا
لفت مسؤولو الحديقة إلى أنّ الشرطة ستحقق في وفاة السائح السعودي لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث / AP
27 يناير 2022

صرّح مسؤول في شؤون الحياة البرية في أوغندا بأنّ سائحاً سعودياً تعرّض للدهس حتّى الموت على يد فيل أثناء رحلة سفاري في حديقة شعبية بأوغندا.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، عن المتحدّث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية بشير هانجي، قوله إنّ "الهجوم وقع الثلاثاء، في حديقة مورشيسون فولز الوطنية عندما غادر الرجل السيارة التي كان يستقلّها رفقة أصدقائه".

وروى هانجي في بيان: "توقّفوا على طول الطريق، وخرج المتوفّى من السيارة وهاجمه فيل وقتله على الفور".

وأفاد بأنّ اسم الضحية هو أيمن سيد الشحاني.

ولفت مسؤولو الحديقة إلى أنّ الشرطة ستحقق في وفاة الشحاني، وذلك أثناء مراجعتها البروتوكولات الأمنية "لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث".

وليست هجمات الحيوانات بالجديدة في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا. ففي عام 2018 أكل نمر طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات بحديقة أخرى غربي البلاد.

مصدر:TRT عربي
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