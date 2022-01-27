سياسة
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تحت غطاء الثلوج.. جيش الأردن يقتل 27 مهرباً للمخدرات تسللوا عبر حدود سوريا
عُثِر على كميات كبيرة من المواد المخدِّرة بعد أن دهم الجيش الأردني مجموعة من مهرّبي المخدرات حاولوا التسلّل عبر الحدود السورية-الأردنية، فيما صرّح متحدّث باسم القوات المسلحة الأردنية أنّها قتلت 27 مهرباً وأصابت آخرين أثناء عملية الدهم.
تحت غطاء الثلوج.. جيش الأردن يقتل 27 مهرباً للمخدرات تسللوا عبر حدود سوريا
متحدّث عسكري أردني: نتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود - أرشيفية / AFP
27 يناير 2022

قال متحدّث عسكري الخميس، إنّ الجيش الأردني قتل 27 شخصاً من مهرّبي المخدرات حاولوا التسلّل عبر الحدود مع سوريا لتهريب كميات كبيرة من المخدرات تحت غطاء كثيف من الثلوج.

وقال المتحدّث: "طُبّقت قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً مع المهرّبين (...) ما أدّى إلى مقتل 27 شخصاً وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تمّ إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعُثِر على كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأردف أنّ القوات المسلحة الأردنية "تتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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