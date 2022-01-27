قال متحدّث عسكري الخميس، إنّ الجيش الأردني قتل 27 شخصاً من مهرّبي المخدرات حاولوا التسلّل عبر الحدود مع سوريا لتهريب كميات كبيرة من المخدرات تحت غطاء كثيف من الثلوج.

وقال المتحدّث: "طُبّقت قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً مع المهرّبين (...) ما أدّى إلى مقتل 27 شخصاً وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تمّ إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعُثِر على كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأردف أنّ القوات المسلحة الأردنية "تتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".