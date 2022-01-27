ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي مدعو، الخميس، إلى تمديد مهمته السياسية في ليبيا حتى 15سبتمبر/أيلول من دون اتخاذ موقف جديد من الانتخابات التي أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الانقسامات العميقة بين أعضائه بشأن الملف الليبي.

وفي الأساس اقترحت بريطانيا مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لسنة أخرى، ينصّ على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية "خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن".

وكان النصّ الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "وقف كل دعم" للمرتزقة في البلاد و"سحبهم فورا"، معبّراً عن الأمل في "ألا تتدخل دول المنظمة في النزاع".

مع ذلك، قال دبلوماسيون إنّ عدداً كبيراً من أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن عدم موافقتهم على الإشارات المختلفة في النص وكانت روسيا الأسرع والأكثر حزماً في منع الموافقة عليه.

وقالت المصادر نفسها التي طلبت عدم كشف هويتها إنّ موسكو أرادت خصوصاً أن يؤكد النصّ ضرورة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثاً جديداً، لكنّ لندن لم تقبل الطلب الروسي.

ورفضت الولايات المتحدة التي تقوم مواطنتها ستيفاني وليامز بمهمة مبعوثة بصفة مستشارة خاصة لغوتيريش الطلب الروسي، كما ذكر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن اسمه.

وقال دبلوماسيون إن السلوفاكي يان كوبيس استقال فجأة من منصب مبعوث في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب خلافات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العملية الانتخابية.

واُجّلت الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول أخيراً وفشل الليبيون حتى الآن في الاتفاق على جدول زمني جديد.

وذكرت دبلوماسية أن لندن رأت أن تسوية الخلاف بين موسكو وواشنطن مستحيلة قبل انتهاء ولاية البعثة في 31 يناير/كانون الثاني وفضّلت تبني مشروع مقتضب جداً يقتصر على تمديدها حتى سبتمبر/أيلول.

ويُفترض أن يُتبنّى النص خلال تصويت الخميس.

وظهرت انقسامات بين الغرب وروسيا بشأن تمديد المهمة السياسية. وهددت موسكو باستخدام حق النقض (الفيتو) بسبب إشارة إلى انسحاب المرتزقة.

وعملت لندن على أن يُعتمد تمديدان تقنيان لمهمة بعثة الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي إن الخلاف الذي تعمّق مرة أخرى هذا الأسبوع بين أعضاء الأمم المتحدة "ليس مؤشراً جيداً" لليبيين و"لن يساعد ستيفاني وليامز" في مهمتها.

في سياق آخر، اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا أن اقتراح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور يمثّل "مخالفة صارخة للإعلان الدستوري".

جاء ذلك في بيان للهيئة حمل توقيعات 43 عضواً فيها من أصل 58.

وفي فبراير/شباط 2014، انتخب الليبيون 60 عضواً في الهيئة (انسحب منها الأمازيغ)، وفي يوليو/ تموز 2017، اعتمدت اللجنة بأغلبية الثلثين مسودة مشروع دستور دائم للبلاد.

وقال الأعضاء الـ43، في بيانهم، إنّ "ما صدر من تصريحات عن السيّد رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح تعيين لجنة لصياغة دستور دائم، بدلاً عن الهيئة التأسيسية، يُعدّ مخالفة صارخة للإعلان الدستوري.

وفي 2011، صدر الإعلان الدستوري ونّص على انتخاب أعضاء هيئة تأسيسة لصياغة الدستور.

وجددوا رفضهم "القاطع لأي محاولات يقوم بها السيد رئيس مجلس النواب من شأنها تجاوز مهامه، والتعدّي على اختصاصات الهيئة الثأسيسية المنتخبة".

وخلال جلسة برلمانية الاثنين، اقترح صالح تشكيل لجنة من مثقفين وكُتّاب واختصاصيين بالقانون الدستوري، يمثّلون الأقاليم الثلاثة (طرابلس وفزان وبرقة)، لصياغة دستور توافقي.

وقال رئيس هيئة صياغة الدستور، الجيلاني أرحومة، للأناضول، إن "إيجاد مؤسسة دستورية موازية يُعزز الفوضى، ويمهّد لمزيد من الانقسام في البلاد، لذلك تنادى أعضاء الهيئة إلى إصدار هذا البيان".

ورأى أن هذا البيان يُعدّ "تحذيراً للمجتمع الليبي من المآلات الخطيرة التي ستلحق بالبلاد لو سار وراء هذه الدعوة، التي لا تُحقق إلا المزيد لمقدّميها من البقاء في المشهد أطول فترة ممكنة".

كما شددت عضوة الهيئة، نادية عمران، في حديث للأناضول، على أن الهيئة هي "صاحبة الاختصاص الأصيل لصياغة دستور دائم للبلاد"، وفقاً للإعلان الدستوري.

ودعت "الجهات الدولية والمحلية إلى عدم التعاطي مع هذه المقترحات".

وبزعم ضيق الوقت ووجود صعوبات لوجستية، دفع فريق ليبي، على غير المتفق عليه في خريطة طريق ترعاها الأمم المتحدة، نحو تأجيل استفتاء شعبي على مسودة مشروع الدستور إلى ما بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكن جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانونَي الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذّر إجراء هذه الانتخابات في موعدها، ولم يُتّفق بعد على تاريخ جديد.

وتتصاعد دعوات في ليبيا إلى ضرورة العودة إلى مسار خريطة الطريق عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور أولاً، ثم تنظيم الانتخابات بناء على هذا الدستور.

ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلّح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.