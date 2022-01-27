غادر الخميس، العاصمة التركية أنقرة قطار محمّل بـ750 طناً من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وسينقل "قطار الخير" 750 طناً من المواد الغذائية والملابس والمعدّات الطبية والاحتياجات العاجلة إلى الشعب الأفغاني.

وتتولّى شركة السكك الحديدية الحكومية التركية "TCDD" توصيل المساعدات إلى أفغانستان وذلك عقب الانتهاء من توفيرها من منظمات المجتمع المدني والمواطنين في تركيا.

ولفت وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ووزير الداخلية سليمان صويلو، خلال حضورهما الحفل، الانتباه إلى حقيقة أنّ تركيا تقف إلى جانب كل المظلومين أينما كانوا في العالم.

وقال قره إسماعيل أوغلو: "أثبتت الأمة التركية، أنّها حاضرة دائماً لدعم المضطهدين، ومرة ​​أخرى وقفت بجانب الشعب الأفغاني الشقيق".

وتابع: "يحمل قطار الخير نحو 750 طناً من المواد الخيرية، وسيقطع 4 آلاف و168 كيلومتراً عبر إيران ثم تركمانستان ليصل أفغانستان".

من جهته، علّق صويلو على انطلاق "قطار الخير"، قائلاً: "نحن الأمة التي قدّمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية في العالم خلال السنوات الأربع الماضية".

وأردف: "يجب أن نستمر ونمدّ أيدينا معاً لإخواننا وأخواتنا هناك (في أفغانستان)".

يُشار إلى أنّ نحو 12.9 مليون طفل أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، و18.8 مليون شخص بحاجة إلى أغذية عاجلة، وذلك حسب بيانات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".