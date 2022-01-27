سياسة
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جندي أوكراني يقتل خمسة من رفاقه في مصنع.. ما القصة؟
أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن جندياً في الحرس الوطني الأوكراني فتح النار على رفاقه في مصنع للطائرات، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وجرح خمسة آخرين، قبل أن يلوذ بالفرار.
جندي أوكراني يقتل خمسة من رفاقه في مصنع.. ما القصة؟
أحد أفراد الحرس الوطني الأوكراني يفتح النار على حراس المصنع ويقتل خمسة منهم / Reuters
27 يناير 2022

فتح جندي في الحرس الوطني الأوكراني النار على رفاقه في مصنع للطائرات، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وجرح خمسة آخرين، قبل أن يلوذ بالفرار، كما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن "أحد أفراد الحرس الوطني الأوكراني فتح النار من رشاش كلاشنيكوف على حراس المصنع ثم فرّ بسلاحه"، موضحة أن ذلك "أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين".

وأضافت أن الحادث وقع ليل الأربعاء-الخميس في مصنع يوجماش في دنيبرو بوسط البلاد، الذي ينتِج صواريخ وقاذفات ومركبات وأدوات صناعية.

وكان مُطلِق النار المولود في 2001 قد تلقّى للتو سلاحه قبل نوبة عمله. وبدأت عملية خاصة في المدينة للعثور عليه بينما توجّه قائد الحرس الوطني نيكولاي بالان إلى مكان الحادث، حسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارة إن "دوافع الجريمة لم تُعرف بعد".

وحوادث إطلاق النار في الوحدات العسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق ظاهرة تتكرر خصوصاً بسبب حالات التنمر التي تُعد واحدة من أخطر المشاكل في هذه البلدان ولا سيّما في روسيا على الرغم من تحسّن الوضع في السنوات الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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