سياسة
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ثقب بخزان وقودها.. فرنسا تحقق في انفجار سيارة أخرى في رالي داكار بالسعودية
أفادت إذاعة RMC الفرنسية بأنّ "السلطات في باريس تحقّق في انفجار ثان يشتبه في أنّه وقع خلال رالي دكار في السعودية الشهر الماضي، وأنّ جهاز المخابرات الفرنسي مهتم بما جرى لتلك السيارة".
ثقب بخزان وقودها.. فرنسا تحقق في انفجار سيارة أخرى في رالي داكار بالسعودية
فتح مدّعون فرنسيون معنيون بمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً في أول انفجار في وقت سابق هذا الشهر
27 يناير 2022

ذكرت إذاعة RMC الفرنسية الخميس، أنّ السلطات في باريس تحقّق في انفجار ثان يشتبه في أنّه وقع خلال رالي داكار في السعودية الشهر الماضي.

وحسب الإذاعة، فقد اشتعلت النيران في شاحنة تابعة لفريق المتسابقة الفرنسية-الإيطالية كاميليا ليباروتي في 31 ديسمبر/كانون الأول المنصرم بعد أن سمع السائق انفجاراً. وقبل ذلك بيوم وقع انفجار أسفل سيارة في السباق ألحق إصابات خطيرة بالسائق الفرنسي فيليب بوترون.

وفتح مدّعون فرنسيون معنيون بمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً في أول انفجار في وقت سابق هذا الشهر. وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان: "كانت توجد افتراضات بأنّه كان هجوماً إرهابياً".

ومع ذلك قالت وزارة الخارجية السعودية يوم 8 يناير/كانون الثاني الجاري إنّ "تحقيقاً أولياً في الانفجار الأول لم يُثِر أي شكوك جنائية".

وقالت إذاعة RMC إنّ "جهاز المخابرات الفرنسي كان مهتماً أيضاً بما جرى لشاحنة ليباروتي".

ونشرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني لقطات مصورة للشاحنة وهي تحترق قائلة إنّ "خزان الوقود الخاص بها وُجِد على بعد 50 متراً منها وبه فتحة".

وأضافت الإذاعة أن "السائق سمع انفجاراً فقفز خارج السيارة. ولم يُصب أحد بأذى".

وكانت ليباروتي نشرت صورة للشاحنة وهي تحترق في منشور على إنستغرام بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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