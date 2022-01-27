قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة أنقرة.

أعلن ذلك المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، الخميس.

وقال بيسكوف إن دعوة أردوغان لبوتين طرحت خلال محادثاتهما في الفترة الماضية. وأضاف: "كان هناك بعض التوقف في كل من اللجنة الحكومية والمحادثات التي ترأسها الزعيمان".

وأردف بيسكوف: "قبل بوتين دعوة أردوغان بكل سرور". وأشار إلى أن الزعيمين اتفقا على أن تتحقق الدعوة عندما تتهيأ الظروف.

وكان الرئيس أردوغان قال مساء الأربعاء إنه يمكن لأنقرة "أن تفتح الطريق المؤدي إلى السلام مجدداً عبر جمع زعيمي البلدين (روسيا وأوكرانيا) في تركيا إذا أرادا".

وأوضح أن تركيا ترغب في أن ينتهي التوتر الحاصل بين روسيا وأوكرانيا قبل أن يتحول إلى أزمة جديدة، مجدداً التأكيد على استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم.

يذكر أن العلاقات بين كييف وموسكو تشهد توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

وبين الفينة والأخرى، تتواصل الاشتباكات في "دونباس"، بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الذين أعلنوا استقلالهم المزعوم عام 2014.

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال "شنت هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.