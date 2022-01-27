سياسة
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جاوش أوغلو يعلن مشاركة نظيره الأرميني بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي
أعلن وزير الخارجية التركي عزم نظيره الأرميني والممثل الأرميني الخاص لتطبيع العلاقات مع تركيا المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
جاوش أوغلو يعلن مشاركة نظيره الأرميني بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي
جاوش أوغلو قال إن عملية التطبيع التي بدأت مع أرمينيا تتواصل بخطوات بناء الثقة / AA
27 يناير 2022

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، عزم نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، والممثل الأرميني الخاص لتطبيع العلاقات مع تركيا روبن روبينيان، المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع نظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، عقب لقاء عقداه بالعاصمة أنقرة.

وأفاد جاوش أوغلو أن عملية التطبيع التي بدأت مع أرمينيا تتواصل بخطوات بناء الثقة، مشيراً ضمن هذا السياق إلى عقد الممثلين الخاصين للبلدين اجتماعهما الأول بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد أن الممثلين الخاصين على اتصال مستمر، ويعملان من أجل الاتفاق بشأن الاجتماع القادم.

وذكر أن الرحلات الجوية المتبادلة بين تركيا وأرمينيا ستبدأ في فبراير/شباط القادم.​​​​​​​

وحول منتدى أنطاليا الدبلوماسي، قال جاوش أوغلو إن الدعوات وُجهت للجميع، لافتاً إلى مشاركة واسعة من دول القارة الإفريقية.

وأشار إلى تأكيد 45 وزير خارجية إضافة إلى 5 وزراء دولة من إفريقيا حتى الآن المشاركة في المنتدى، إضافة إلى بعض الوزراء من أمريكا اللاتينية.

ونوه إلى مشاركة 30 ممثلاً لمنظمات دولية بمن فيهم أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأمين عام المجلس الأوروبي.

وأضاف: "رأى الجميع أن هذه منصة بيئة حرة، وهذا ما نريده، فلنبرز الدبلوماسية والحوار، ونناقش المشكلات القائمة، ونكشف عن الرؤى المستقبلية".

وبخصوص مشاركة الجانب الأرميني في المنتدى، أوضح جاوش أوغلو أنهم وجهوا دعوة إلى وزير الخارجية أرارات ميرزويان والممثل الخاص روبن روبينيان، وأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان أكد إمكانية مشاركتهما.

وتابع: "نسعد بذلك لأن أذربيجان ستشارك أيضاً، ولتطرح أذربيجان أفكارها ولتفعل ذلك أرمينيا، وفي الوقت ذاته تكون جزءاً من خطوات بناء الثقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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