قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الخميس، إن حتى فكرة اندلاع حرب بين أوكرانيا وروسيا "غير مقبولة" وذلك في أحدث تصريح ضمن سلسلة بيانات رسمية تهدف إلى تبديد المخاوف بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف أليكسي زايتسيف "لقد قلنا مراراً وتكراراً إن روسيا لا تخطط لغزو أي أحد. ونحن نعتبر أن حتى فكرة الحرب بين شعبينا غير مقبولة تماماً".

وحشدت روسيا، التي استولت على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 ودعمت تمرداً في شرق أوكرانيا، قواتها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا وفي روسيا البيضاء المجاورة.

في السياق، قال بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، إنه يرحب بالمحادثات الرباعية مع روسيا وفرنسا وألمانيا ووصفها بأنها مفيدة وخطوة نحو السلام.

وجاء في البيان أن "رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يقيّم بشكل إيجابي الاجتماع وطبيعته البناءة فضلاً عن النية لمواصلة المحادثات الهادفة لمدة أسبوعين في برلين".

يذكر أن العلاقات بين كييف وموسكو تشهد توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

وبين الفينة والأخرى، تتواصل الاشتباكات في "دونباس"، بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الذين أعلنوا استقلالهم المزعوم عام 2014.

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال "شنت هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.