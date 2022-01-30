في العامين الماضيين نمت شعبية الرموز غير القابلة للاستبدال (Non-fungible tokens) بشكل مذهل وكبير، وباتت أخبار هذه التقنية تلاحقنا في كل مكان تقريباً، خصوصاً أن الأشهر الماضية شهدت مبيعات العديد من الأعمال الفنية على هيئة jpegs رقمية بعشرات ملايين الدولارات، فضلاً عن مشاركة المشاهير ورواد التقنية العالميين في هذا الحدث الرقمي.

ونظراً للأموال الهائلة التي كسبتها بعض هذه القطع الرقمية، فمن الصعب بالتأكيد تجاهلها. ففي 2 ديسمبر/كانون الأول 2021 أصبح العمل الفني المعروف باسم (Merge) أغلى NFT تم بيعه على الإطلاق، بتكلفة إجمالية قدرها 91.8 مليون دولار.

وعلى عكس اللوحات والأعمال الفنية التقليدية التي قد تكون مزورة أو منسوخة، وبينما أتاح ظهور NFTs إنشاء وسيلة جديدة للفنانين والمبدعين لعرض إبداعاتهم أو مجموعاتهم، بات بإمكان جامعي الأعمال الفنية أن يتمتعوا بشفافية كاملة وأمان مطلق فيما يتعلق بالأصالة والفرادة في مشترياتهم.

أصل الحكاية

تعد الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs بمثابة وثيقة رقمية غير قابلة للقرصنة أو السرقة مخزنة باستخدام تقنية البلوكشين (blockchain)، تؤكد ملكية الشخص لأصل فريد في عالم الفن الرقمي مثل الصور والموسيقى والفيديو والتصاميم وغيرها. وتتميز هذه الرموز عن غيرها من العملات المشفرة مثل بتكوين وإيثيريوم بأنها غير قابلة للاستبدال، فعلى سبيل المثال يمكن استبدال البيتكوين بعملة أخرى والحصول على نفس القيمة تماماً، لكنك إذا ما استبدلت NFTs فإنك ستحصل على شيء مختلف تماماً.

ظهرت NFTs لأول مرة عام 2014 في حدث أقيم في متحف الفن المعاصر في نيويورك، وذلك عندما قدم الفنان الرقمي كيفين ماكوي عرضاً تضمن إطلاق ما سمي وقتها بـ"الرسومات الرقمية النقدية" (Quantum)، فيما أطلق أول مشروع NFT في عام 2015 على "إيثيريوم بلوكشين" (Ethereum blockchain)، وزاد الاهتمام مع زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة.

وخلال العام الماضي 2021، وبينما نمت المبيعات النقدية الإجمالية لـ NFTs بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت مبيعات NFTs وصولاً لأكثر من 22 مليار دولار، واجهت تقنية NFTs انتقادات حادة فيما يتعلق بتكلفة الطاقة وانبعاثات الكربون المرتبطة بالتحقق من صحة معاملات البلوكشين وكذلك استخدامها المتكرر في عمليات الاحتيال الفنية.

كيف تصنع NFTs؟ وكيف تباع وتشترى؟

يمكن لأي فنان أو موهوب أو هاوٍ إنشاء NFT فريدة خاصة به، كل المطلوب منه امتلاك محفظة رقمية بها مبلغ صغير من عملة الإيثيريوم الرقمية، والاتصال بسوق NFT حيث سيتمكن من تحميل عمله الفني وتحويله إلى NFT أصيل وفريد، شريطة أن يثبت أنه أنشأ المحتوى أو يمتلكه بشكل قانوني.

ويمكن التربح من NFTs عبر طريقتين، الأولى من خلال إنشاء محتوى وبيعه على أحد منصات NFTs، والأخرى عبر شراء عمل من سوق NFTs ثم إعادة بيعه مرة أخرى بسعر أعلى.

وهناك الكثير من المنصات الخاصة لبيع وشراء أعمال NFTs، أبرزها منصتا (OpenSea) و(Axie Marketplace) اللتان تعتمدان على عملة الإيثيريوم الرقمية لعمليات البيع والشراء ومنصتا (Treasureland) و(BakerySwap) اللتان تعتمدان على بينانس سمارت تشين.

وعند شراء أي NFT، عليك أن تحدد المنصة التي ستشتري من خلالها ونوع المحفظة الرقمية المطلوبة لتخزينها، بالإضافة إلى نوع العملة المشفرة التي ستحتاجها لإكمال عملية الشراء. أما عند البيع فعليك ان تجد المنصة التي تصلح لعملك الفني، ومن ثم تحميل المحتوى الخاص بك واتباع التعليمات لتحويله إلى NFT.

سوق بالمليارات

بحلول نهاية عام 2021، وصل سوق الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، والتي كانت عبارة عن قطع فنية رقمية مرتبطة بتقنية البلوكشين، إلى قيمة 41 مليار دولار، وفقاً لشركة (blockchain Chainalysis) التي حدّثت تقريراً سابقاً.

وحسب صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن إجمالي مبيعات NFT سيكون أعلى إذا ما ضمنت المقتنيات الرقمية التي جرى سكها على أنظمة بلوكيشن غير الإيثريوم.

وخلال العام الماضي اقتربت قيمة NFTs أكثر فأكثر من سوق الفن التقليدي الذي يشتري الناس خلاله الأعمال المادية ويبيعونها، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن مبيعات الفن التقليدي والتحف وصلت إلى نحو 50 مليار دولار في عام 2020، وهو الأمر الذي دفع سوق المزادات التقليدية المشهورة إلى دخول عالم الـ NFTs للبحث عن موضع قدم لها في سوق الفن الرقمي الجديد.

يُذكر أن دار كريستيز باعت في مارس/آذار الماضي عملاً فنياً رقمياً للفنان الرقمي الأمريكي مايك وينكلمان المعروف باسم (Beeple) مقابل 69 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، باعت شركة (Gucci) للأزياء الفاخرة عملاً فنياً من NFT عبر مزاد عقب أن باعت سابقاً ملابس لأفاتار داخل لعبة (Roblox).