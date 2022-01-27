قُتل متظاهر بالرصاص الحي في احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري بالسودان الخميس، حسب ما أفادت به لجنة أطباء السودان.

وتجددت بالعاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، مظاهرات تطالب بـ"عودة الحكم المدني الديمقراطي الكامل" في البلاد.

وحمل مئات المتظاهرين الأعلام الوطنية، مرددين شعارات مناهضة "للحكم العسكري"، وتطالب بالحكم المدني في البلاد.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها، "دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و "نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وتوجهت مواكب المتظاهرين إلى منازل أسر شهداء في حيي الجريف وبري بالمدينة.

وقال شهود عيان، إن عشرات الأشخاص تظاهروا بشكل متزامن في مدينة المناقل (وسط) ضد "الحكم العسكري".

ودعت إلى هذه المظاهرات، تنسيقيات "لجان المقاومة" (تتشكل من نشطاء) للمطالبة "بالحكم المدني الكامل".

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً".

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان تنفيذ الجيش انقلاباً عسكرياً، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.