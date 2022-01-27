سياسة
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تركيا: التوتر بين روسيا وأوكرانيا يجب ألا يتطور إلى صراع مسلح
أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تطرح وجهة نظرها لحل الأزمة القائمة بين موسكو وكييف في المحافل الدولية كافة، مشدداً على ضرورة ألا يتطور التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا إلى صراع مسلح.
تركيا: التوتر بين روسيا وأوكرانيا يجب ألا يتطور إلى صراع مسلح
مؤخراً حذرت الإدارة الأمريكية حلفاءها الأوروبيين من هجوم عسكري روسي محتمل على أوكرانيا / AA
27 يناير 2022

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على ضرورة ألا يتطور التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا إلى صراع مسلح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الخميس، مع نظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، عقب لقاء عقداه بالعاصمة التركية أنقرة.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا تطرح وجهة نظرها لحل الأزمة القائمة بين موسكو وكييف في المحافل الدولية كافة واللقاءات الثنائية بين المسؤولين الأتراك والجهات المعنية بالأزمة.

وأشار إلى ضرورة حل الخلاف القائم بين الجانبين عن طريق الحوار والسبل الدبلوماسية، مبيناً أن أنقرة تؤيد استمرار الحوار بين روسيا وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو".

وقال: "تركيا تستمر في التواصل مع أطراف النزاع، فالرئيس رجب طيب أردوغان هاتف نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال العام الماضي 11 مرة، والتقى به مرة وجهاً لوجه، والتقيت أنا مع نظيري الروسي سيرغي لافروف 5 مرات واتصلت به 5 مرات".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الرئيس أردوغان سيتوجه قريباً إلى العاصمة كييف للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأنه (جاوش أوغلو) سيستضيف نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة.

ومؤخراً حذرت الإدارة الأمريكية حلفاءها الأوروبيين من هجوم عسكري روسي محتمل على أوكرانيا، مدعية أن "موسكو تخطط لتنفيذ عملية باستخدام عملاء سريين لتبرير الغزو".

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها مؤخراً قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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