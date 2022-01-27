قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن مكافحة كل أنواع العنصرية والتمييز والإسلاموفوبيا، تعد أكبر مسؤولية على عاتق الإنسانية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر تويتر، الخميس، بمناسبة "اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست"، الموافق 27 يناير/كانون الثاني من كل عام، بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شاركت تركيا في تقديمه عام 2005.

وأضاف ألطون: "أتذكر باحترام جميع ضحايا تلك الإبادة الجماعية. إن محاربة جميع أشكال العنصرية والإسلاموفوبيا والتمييز هي أعظم واجباتنا كبشر"

كما أرفق التغريدة بمقطع مصور حول الهولوكوست، من إعداد دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.