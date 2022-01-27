أكّد مسؤول إماراتي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس، أنّ تهديد الحوثيين لدولة الامارات لن تصبح "الواقع الجديد"، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الخليجية الثرية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.

وأعلنت أبوظبي الاثنين، أنّ دفاعاتها اعترضت ودمّرت صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون. ولم تسجّل إصابات.

ووقع الهجوم بعد أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة بدون طيار وصواريخ على أبوظبي، وهو أول هجوم دام على أراضي الإمارات أكد الحوثيون مسؤوليتهم عنه وأعلن عنه الإماراتيون.

ويستهدف الحوثيون بشكل متكرر المملكة السعودية المجاورة لليمن، ما تسبب في مقتل وإصابة مدنيين وألحق أضراراً بالبنية التحتية بما في ذلك المنشآت النفطية والمطارات السعودية.

وقال المسؤول الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته "لن يصبح هذا الواقع الجديد في دولة الإمارات. نحن نرفض الانصياع لخطر الإرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة عيشنا".

وأضاف: "الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها موطناً لأكثر من 200 جنسية، تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها. ما زلنا واحدة من أكثر البلدان أماناً في العالم، وقد عزّزت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا".

وكان للإمارات دور رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن للدفاع عن الحكومة اليمنية ضد الحوثيين. وقد سحبت في 2019 قوّاتها من هذا البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعباً مؤثراً.

وجاءت الهجمات الحوثية على أبوظبي رداً على سلسلة من الهزائم تعرّض لها الحوثيون على أيدي قوات درّبتها الإمارات، ما يضع أسلحة الحوثيين التي تعتمد على الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، في مواجهة قدرات الدفاع الإماراتية البالغة قيمتها مليارات الدولارات.

وحذّر الحوثيون من مزيد من الهجمات على الإمارات، الحليف المهم للولايات المتحدة والذي يستضيف قوات أمريكية ويُعتبر أحد أكبر زبائن السلاح في العالم.

وقال المسؤول الإماراتي "تمتلك الإمارات قدرات دفاعية بمستويات عالية وتسعى باستمرار لتحديثها".

وتابع: "بالإضافة إلى التحديثات السنوية، تعمل الإمارات مع شركائها الدوليين للحصول على أنظمة وتكنولوجيا متطورة لردع ومكافحة التهديدات لأمننا القومي".