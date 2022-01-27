سياسة
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مصرع 6 مهاجرين غرقاً و30 في عداد المفقودين قبالة تونس
قضى ستة مهاجرين فيما فُقد ثلاثون آخرون قبالة سواحل تونس بعد محاولتهم العبور إلى أوروبا بشكل غير قانوني الخميس.
مصرع 6 مهاجرين غرقاً و30 في عداد المفقودين قبالة تونس
6 مهاجرين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا بشكل غير قانوني -أرشيفية / AP
27 يناير 2022

غرق ستة مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني الخميس وفُقد ثلاثون آخرون بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة تونس، حسب السلطات وجمعية الهلال الأحمر.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن وحدات البحرية وخفر السواحل أنقذت 34 مهاجراً آخرين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة جرجيس جنوب شرق تونس.

وأضاف الناطق وفقاً لشهادات المهاجرين الذين جرى إنقاذهم أن القارب الذي غادر ليبيا كان يقل 70 شخصاً من بينهم 15 مصرياً وثلاثة سودانيين ومغربي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على 30 مفقوداً آخرين، حسب المصدر نفسه.

وقال منجي سليم رئيس الهلال الأحمر في منطقة مدنين في الجنوب لوكالة الصحافة الفرنسية إن الناجين سينقلون إلى ميناء القطيف في منطقة بن قردان.

تعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال إفريقيا، وبخاصة من تونس وليبيا حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

وصل ما يقرب من 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2021 وحتى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بأقل من 30 ألفاً في عام 2020، وفقاً للبيانات الإيطالية الرسمية.

وتفيد أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، اعترض خفر السواحل التونسي حوالي 19500 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

فُقد أثر 1300 مهاجر أو عدوا بين الغرقى في البحر الأبيض المتوسط ووصل ما يقرب من 52 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة نفسها، وفق سجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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