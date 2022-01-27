سياسة
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ناسا تصحح معلومة بشأن تاريخ المياه على سطح المريخ.. ماذا قالت؟
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بياناً قالت فيه إن الماء السائل كان متوفراً على الكوكب الأحمر قبل حوالي ملياري عام. وكانت الدراسات السابقة قد أشاعت أن تبخر المياه على سطحه حدث قبل حوالي ثلاثة مليارات عام.
ناسا تصحح معلومة بشأن تاريخ المياه على سطح المريخ.. ماذا قالت؟
المعلومات الجديدة تعني أن المياه تدفقت على سطح المريخ مليار عام أخرى / Reuters
27 يناير 2022

صححت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في بيان نشر الأربعاء معلومة معروفة بشأن تاريخ المياه على سطح كوكب المريخ، قائلة إن الماء السائل كان متوفراً على الكوكب الأحمر قبل حوالي ملياري عام، في وقت يشاع فيه أن مياهه قد تبخرت قبل حوالي ثلاثة مليارات عام.

وتعني المعلومات الجديدة أن المياه تدفقت على سطح المريخ مليار عام أخرى بعكس ما قدرته دراسات سابقة.

ويرتبط هذا الاكتشاف بالمدة المحتملة لاستمرار الحياة الميكروبية على المريخ، إذا كانت قد وجدت فعلاً.

واستطاعت إيلين ليسك، التي قادت فريق الدراسة استخدام البيانات التي أعطتها إحدى أدوات المركبة الاستكشافية، لرسم خريطة لأملاح الكلوريد عبر المرتفعات الغنية بالطين في نصف الكرة الجنوبي للمريخ، وهي تضاريس مليئة بالفوهات الصدمية. وتعتبر هذه الفوهات أحد مفاتيح تحديد تاريخ الأملاح، إذ كلما قل عدد الفوهات في التضاريس، قلّ عمرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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