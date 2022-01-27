صححت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في بيان نشر الأربعاء معلومة معروفة بشأن تاريخ المياه على سطح كوكب المريخ، قائلة إن الماء السائل كان متوفراً على الكوكب الأحمر قبل حوالي ملياري عام، في وقت يشاع فيه أن مياهه قد تبخرت قبل حوالي ثلاثة مليارات عام.

وتعني المعلومات الجديدة أن المياه تدفقت على سطح المريخ مليار عام أخرى بعكس ما قدرته دراسات سابقة.

ويرتبط هذا الاكتشاف بالمدة المحتملة لاستمرار الحياة الميكروبية على المريخ، إذا كانت قد وجدت فعلاً.

واستطاعت إيلين ليسك، التي قادت فريق الدراسة استخدام البيانات التي أعطتها إحدى أدوات المركبة الاستكشافية، لرسم خريطة لأملاح الكلوريد عبر المرتفعات الغنية بالطين في نصف الكرة الجنوبي للمريخ، وهي تضاريس مليئة بالفوهات الصدمية. وتعتبر هذه الفوهات أحد مفاتيح تحديد تاريخ الأملاح، إذ كلما قل عدد الفوهات في التضاريس، قلّ عمرها.