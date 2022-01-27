يتأرجح العالم تحت واقع أشبه بالذي مر به خلال سنوات الحرب الباردة، التي هددت بنشوب صراع دموي كان الفناء النووي أحد سيناريوهاته المحتملة. على طول السنوات الأخيرة، يتسابق الغرب وموسكو حول مَن الأوسع نفوذاً جيوستراتيجياً بينهما، في لعبة لا يستبعد فيها شبح الاقتتال.

في شرق أوروبا، كما في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، تنتشر خطوط التماس بين الغرب وروسيا، حيث يتصاعد التوتر على مدار الساعة بلا انقطاع، وتتوالى من الجانبين التهديدات والسباق نحو التسلح وحروب بالوكالة.

حوض دونباس.. بؤرة التوتر

منذ 2014، بعد الثورة التي اندلعت في أوكرانيا إثر رفض رئيس البلاد الموالي لموسكو توقيع اتفاقيات اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وما تلاها من تحرك روسيا بدعم الانفصاليين الروس في إقليم دونباس، كما احتلال شبه جزيرة القرم بعدها. أصبحت أوكرانيا أحد أبرز نقاط التماس بين الروس وخصومهم الغربيين.

ليبلغ النزاع بعد ثماني سنوات قمة اشتعاله، إثر دعم الناتو مسار انضمام كييف إلى الحلف، ما اعتبره الكرملين عملاً عدائياً رد عليه بحشد مئة ألف من قواته على الحدود. فتح هذا الوضع المجال أمام اندلاع حرب مشادات كلامية وتصريحات بين الجانبين، كما هَم الغرب كذلك بتسليح الأوكرانيين من أجل الدفاع على أنفسهم في حال اجتياح الروس البلاد.

وقد فشلت جولات المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي للوصول إلى مخرج سلمي للوضع المتأزم. هذا مع تصلب الروس في مطلب مغادرة الناتو دول أوروبا الشرقية، وتشبث الغرب بانسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية.

حدود بولندا.. أرض الحرب الهجينة

وليست جبهة أوكرانيا خط التماس الوحيد في القارة الأوروبية، بل هناك جبهة أخرى على حدود البلطيق وبولندا مع جارتهم بيلاروسيا التي يوالي رئيسها إدارة بوتين. فقد عرفت تلك المنطقة كذلك توتراً غير مسبوق، بعد سماح مينسك لموجة من اللاجئين عبور أراضيها نحو الاتحاد الأوروبي.

وقتها اعتبرت خارجية الاتحاد الأمر "هجوماً هجيناً" على حدودها، وأعلن الجيش البولندي الشريط الحدودي منطقة عسكرية مغلقة، وباشرت قواته عملية قمع اللاجئين لمنعهم من اختراق الحدود. وكاد الوضع أن يتحول إلى صدام مسلح، وأرسلت روسيا وقتها قاذفات نووية استراتيجية حلقت في الأجواء البيلاروسية تحذيراً منها للجانب الأوروبي.

إفريقيا.. موسكو تجابه باريس

عرفت إفريقيا خلال الشهور الأخيرة ست محاولات انقلابية، نجحت خمس منها في مساعيها بإسقاط حكومات تلك الدول. أبرزها ما عرفته مالي في شهر أغسطس/آب الماضي، والأخيرة يوم الأحد ببوركينا فاسو. فيما العامل المشترك بينهما هو تحالف هذين الدولتين مع فرنسا في حربها ضد الإرهاب في المنطقة، كما عداء الأنظمة الانقلابية الجديدة لباريس.

روسيا من جانبها تسعى إلى الاستثمار في هذا العداء لخدمة أهدافها الاستراتيجية في القارة. هذا ما انتهى إلى تعاقد الحكومة المالية الجديدة مع مرتزقة فاغنر لتدريب جنودها وحماية مواقعها الحساسة، في قرار وسَّع الشقاق بينها وبين فرنسا وحلفائها في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، الذين فرضوا عقوبات سياسية واقتصادية على باماكو.

هذا وبعثت موسكو، متمثلة في شركة فاغنر بإشارات لتكرارها نفس السيناريو المالي مع بوركينا فاسو. حيث أشاد هذا الأخير بالانقلاب البوركينابي، واعتبره "حقبة جديدة من إنهاء الاستعمار، لأن الغرب يحاول حكم الدول وقمع أولوياتها الوطنية، لفرض القيم الأجنبية على الأفارقة، وفي بعض الأحيان باستهزاء واضح بهم".

فيما نجحت روسيا سابقاً بإنهاء النفوذ الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تعدى وجودها هناك تدريب جيش البلاد إلى التغلغل في مفاصل الدولة الإفريقية الفقيرة اقتصادياً والغنية بالموارد الطبيعية. إذ أشارت تقارير عديدة إلى تمركز قوات فاغنر في محيط منشآت تعدين الذهب والماس واليورانيوم التي تزخر بها أراضي البلاد.

فيما من الناحية الاستراتيجية، سقوط مالي وبوركينا فاسو في دائرة النفوذ الروسي يعزز تمدده على طول الشريط من القرن الإفريقي نحو وسط إفريقيا مروراً بالساحل، في منطقة تزخر بالموارد الطبيعية والبشرية، وتنفتح على واجهتين بحريتين من أهم خطوط التجارة الدولية، الإطلالة على مضيق باب المندب ومنه إلى البحر الأحمر، وكذا الحصول من الجهة الأخرى على منفذ للمحيط الأطلسي.

بالمقابل تسعى فرنسا إلى حشد الدعم الأوروبي لعملياتها في تلك المنطقة، ما يجعل منها خط تماس لا يقل سخونة عن نظيره بالقارة العجوز.