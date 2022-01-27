سياسة
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مجلس الأمن القومي التركي: التصعيد بين روسيا وأوكرانيا ليس من مصلحة أحد
أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا لن يكون من مصلحة أحد، فيما دعا الأطراف المعنية لتخفيف التوتر.
مجلس الأمن القومي التركي: التصعيد بين روسيا وأوكرانيا ليس من مصلحة أحد
مجلس الأمن القومي التركي يدعو الأطراف المعنية إلى تخفيف التوتر بشأن الأزمة الأوكرانية / AA
27 يناير 2022

أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا لن يكون من مصلحة أحد، فيما دعا الأطراف المعنية لتخفيف التوتر.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه مساء الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالعاصمة التركية أنقرة.

وعلى صعيد آخر، شدد المجلس على أهمية تحسين عمل الآليات المتعلقة بمنطقة جنوب القوقاز، من خلال دعم الجهود البناءة والصادقة لجميع الأطراف، وبخاصة تركيا وأرمينيا.

وفي وقت سابق الخميس لفت وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى أن الرئيس أردوغان سيتوجه قريباً إلى العاصمة كييف للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأنه (جاوش أوغلو) سيستضيف نظيره الروسي لافروف في أنقرة.

ومؤخراً حذرت الإدارة الأمريكية حلفاءها الأوروبيين من هجوم عسكري روسي محتمل على أوكرانيا، مدعية أن "موسكو تخطط لتنفيذ عملية باستخدام عملاء سريين لتبرير الغزو".

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها مؤخراً قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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