بثت وسائل إعلام عبرية، مشاهد توثق اعتداء شرطية في حرس الحدود الإسرائيلي على فتاة فلسطينية في مدينة القدس، من ضمن ذلك خلع حجابها وضربها ومحاولة خنقها.

ويظهر الشريط الذي بثته القناة 13 العبرية، الشرطية أوريان بن كليفا، وهي تعتدي بالضرب على الفلسطينية حلا سليم وهي من سكان البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

الشريط المذكور يظهر بن كليفا وهي تضرب حلا سليم، وتنزع حجابها، وتحاول خنقها، ثم أخبرتها بأنها قيد الاعتقال ووضعت الأغلال في يديها وسط توسل الفتاة الفلسطينية بعدم الاعتداء عليها واعتقالها.

كما يظهر الشريط أيضاً وهي تقول للفتاة الفلسطينية: أنت موقوفة، لأنك اعتديت على شرطي أثناء خدمته.

الفلسطينية حلا سليم أنكرت أنها اعتدت على الشرطية في حرس الحدود، وهو ما كشفه الشريط أيضاً الذي أثبت صحة أقوالها.

وقبيل نشر الشريط المذكور، كانت وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة في إسرائيل "ماحش" قدّمت لائحة اتهام بحق الشرطية المذكورة بناءً على شكوى تقدمت بها الفلسطينية حلا قبل نحو شهرين ونصف.

وحسب لائحة الاتهام، كانت الشرطية بن كليفا تخدم بالقرب من باب العامود في البلدة القديمة في القدس، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة عبر نصب حاجز.

وتضيف "عندما قدمت فتاة فلسطينية رفقة شقيقها طلبت الدخول إلى البلدة القديمة لكن الشرطية رفضت ذلك بشدة، ثم دفعت الشابة الفلسطينية بقوة، وعندما حاول شقيقها التدخل أمسكت به الشرطية وحاولت ضربه ما استدعى تدخل شقيقته التي حاولت أن تنقذه".

الشرطية بن كليفا، حسب لائحة الاتهام، "أمسكت الفتاة المسلمة وخلعت حجابها عن رأسها وضربتها في منطقة الأذن وألقت بها أرضاً".

ولم تكتف الشرطية الإسرائيلية بذلك، "إذ اصطحبت الفتاة حلا بالقوة إلى مركز الشرطة وهي تجرّها من شعرها، وهناك حاولت خنقها وضربتها عدة مرات ثم وضعت الأغلال في يديها".