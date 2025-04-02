كان ترمب ومستشاروه قد حددوا، مع بداية فترته الرئاسية الجديدة، هدفاً يقضي بتحقيق وقف كامل لإطلاق النار بحلول أبريل/نيسان أو مايو/أيار، مع آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام دائم في الأشهر اللاحقة.

غير أن المصدرين، اللذين تحدثا إلى وكالة رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، استبعدا إمكانية تحقيق أيٍّ من الهدفين في القريب العاجل، مما يعزز احتمالية استمرار الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأعرب مسؤولون أمريكيون كبار، خلال اجتماعات خاصة على مدار الأسابيع الماضية، عن استيائهم من تعامل أوكرانيا مع المفاوضات، خصوصاً في ما يتعلق بصفقة المعادن النادرة مع واشنطن، فضلاً عن موقفها من محادثات السلام، وفق رويترز.

كما أكد المصدران، في حديثهما إلى الوكالة، أن الأيام الأخيرة شهدت إحباطاً أمريكياً متزايداً تجاه موسكو.

وأشار المصدران إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ناقشوا، في سلسلة اجتماعات ومكالمات مطلع الأسبوع، مقاومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولات واشنطن التوصل إلى اتفاق سلام دائم، باحثين مدى فاعلية فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية جديدة على روسيا لدفعها نحو تسوية النزاع.

ورغم عدم وضوح الخطوات التي قد تتخذها واشنطن للضغط على موسكو، أكد أحد كبار المسؤولين الأمريكيين أن البيت الأبيض يواصل دراسة فرض مزيد من الرسوم الجمركية والعقوبات، حسب ما نقلته رويترز.

وفي مقابلة مع شبكة NBC News، الأحد الماضي، أعرب ترمب عن غضبه بعد انتقاد بوتين مصداقية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى احتمال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و50% على مشتري النفط الروسي كإجراء عقابي إضافي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.