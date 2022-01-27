سياسة
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إثيوبيا تعلن عزم القمة الإفريقية النظر في قرار منح إسرائيل صفة مراقب
ستنظر القمة الإفريقية في منح إسرائيل صفة مراقب بعد أن أحيل الطلب من قبل وزراء الخارجية الأفارقة دون التوصل إلى اتفاق بشأنه. وكانت 7 دول عربية قد أبلغت الاتحاد باعتراضها على القرار في أغسطس/آب الماضي.
إثيوبيا تعلن عزم القمة الإفريقية النظر في قرار منح إسرائيل صفة مراقب
ستنظر القمة الإفريقية في منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي / AP
27 يناير 2022

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية الخميس عزم القمة الإفريقية الـ35، النظر في قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن القمة الإفريقية ستنظر في منح إسرائيل صفة مراقب بعدما أحيل الطلب من قبل وزراء الخارجية الأفارقة دون التوصل إلى اتفاق بشأنه.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفيرها لدى إثيوبيا، ألالي أدامسو، قدم أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي.

وكانت 7 دول عربية هي مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا قد أبلغت الاتحاد الإفريقي أوائل أغسطس/آب الماضي، اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن وزراء خارجية إفريقيا وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد في فبراير/شباط المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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