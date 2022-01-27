قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الخميس، إنّه يعارض إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً بالقول: "طالما أنا رئيس الحكومة لن يكون هناك تطبيق لاتفاق أوسلو".

وقال بينيت في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية الخاصة: "أنا من الجناح اليميني، ومواقفي لم تتغير، ما زلت أعارض إقامة دولة فلسطينية وأدافع عن دولتنا".

وأوضح: "لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية (..) ولست مستعداً للقاء أي من قادة السلطة (الفلسطينية)".

وأضاف: "طالما أنا رئيس الوزراء فلن تكون هناك أوسلو (في إشارة إلى اتفاقية أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 1993، التي تتضمن إقرار إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي)".

وبشأن لقاءات عقدها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس مع مسؤولين فلسطينيين مؤخراً، قال بينيت: "ليس لديهما (لابيد وغانتس) سلطة التحرك في الموضوع السياسي"، حسب المصدر ذاته.

وفي أكثر من مناسبة، أعرب بينيت عن رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن تلك التصريحات "مرفوضة وتعبر عن فكر استعماري رافض للسلام" .

ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.