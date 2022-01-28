سياسة
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بعد إغلاقه بنحو شهرين.. المغرب يفتح مجاله الجوي من 7 فبراير
السلطات المغربية تعلن إعادة فتح المجال الجوي للمملكة في وجه الرحلات الجوية من المملكة المغربية وإليها ابتداء من 7 فبراير/شباط المقبل، وذلك بعد نحو شهرين من إغلاقه.
بعد إغلاقه بنحو شهرين.. المغرب يفتح مجاله الجوي من 7 فبراير
بلغت إصابات كورونا في المملكة المغربية مليوناً و120 ألفاً / AA
28 يناير 2022

أعلنت السلطات المغربية مساء الخميس إعادة فتح المجال الجوي للمملكة ابتداء من 7 فبراير/شباط المقبل، بعد نحو شهرين من إغلاقه.

جاء ذلك في بيان للحكومة قالت فيه: "قررت الحكومة ابتداء من 7 فبراير/شباط 2022 إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من المملكة المغربية وإليها".

وأفاد البيان بأنّ القرار يأتي استناداً إلى "المقتضيات القانونية المتعلّقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذاً بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا".

وأشار إلى أنّ لجنة تقنية تدرس حالياً "الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من المسافرين وسيعلن عنها لاحقاً".

ودعت الحكومة المواطنين لاتخاذ جميع "الإجراءات الاحترازية والتزام كل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن".

كما دعت إلى "الإسراع بتلقّي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وبخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، سلوكاً يجسد التضامن الوطني في مواجهة هذه الجائحة".

وحتى مساء الخميس بلغت إصابات كورونا في المغرب مليوناً و120 ألفاً و87، منها 15 ألفاً و270 وفاة، ومليوناً و49 ألفاً و166 حالة تعافٍ.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من البلاد وإليها (دخل حيّز التنفيذ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري، إثر الانتشار السريع لمتحوّر أوميكرون في أوروبا وإفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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