أعلنت وزارة التجارة السعودية ضبطها مواطناً يسوّق منتجات نسائية مغشوشة ومقلّدة لعلامات تجارية عبر حسابه الشهير في تطبيق "سناب شات". حسب ما أعلنته عبر حسابها في تويتر.

وتحت عنوان "عيون الرقابة تحمي المستهلك" نشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر دهم عناصر من فرقة الرقابة لمنزل المتهم الذي "اتّخذ عدّة شقق فاخرة في الرياض مقراً لترويج البضائع المغشوشة وإيصالها إلى المشترين بسيارات فارهة".

والبضاعة المقلّدة عبارة عن حقائب نسائية ومحافظ وإكسسوارات وأوراق تغليف وعبوات بأسماء علامات شهيرة لوضع المنتجات فيها، تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال (نحو 186 ألف دولار أمريكي)، وحجزت الوزارة البضاعة بعد تنفيذ كمين مُحكم.

وأشارت إلى أنها استدعت المتهم لسماع أقواله وإحالة الواقعة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تضبط وزارة التجارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتُصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال (نحو 266 ألف دولار أمريكي) والتشهير، إضافة إلى حجب المواقع المخالفة وإغلاقها، والمنع من مزاولة النشاط.