أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن طاقمه بوضع "خطة عمل" بسرعة لتحسين كيفية حد البنتاغون من الخسائر المدنية التي تسببها الضربات الجوية الأمريكية والاستجابة لها. وصنّف أوستن حماية المدنيين بأنّها حيوية للنجاح العسكري للولايات المتحدة و"واجب أخلاقي".

وقال أوستن في مذكرة لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين إنّه يريد أن تصل الخطة إلى مكتبه في غضون 90 يوماً. وقال إنه يجب أن يحدد الخطوات التي سيتخذها البنتاغون والموارد التي سيحتاج إليها لتنفيذ التوصيات من الدراسات السابقة للمشكلة.

وتصرّف أوستن في أعقاب موجة من الانتقادات الموجهة إلى البنتاغون لشنّ غارة جوية في العاصمة الأفغانية كابل في 29 أغسطس/آب 2021، التي وصفت في البداية بأنها هجوم صحيح، على الرغم من مقتل 10 مدنيين، لكنها اعترفت لاحقاً بأنها كانت خطأً بعدما تبيّن أن الشخص المستهدف لم يكن متشدّداً مسلّحاً كما زعمت القيادة المركزية الأمريكية ومسؤولو البنتاغون لأول مرة.

وأمر أوستن أيضاً بإنشاء "مركز امتياز لحماية المدنيين" لإضفاء الطابع المؤسسي على تحسينات هذا المجال.

في وقت سابق من الخميس، أصدر مركز أبحاث مُموَّل اتحادياً تقريراً قال إن الجيش الأمريكي يتبع عملية معيبة وغير كافية للتقييم والتحقيق في الأضرار والخسائر المدنية المشتبه بها الناجمة عن الضربات الجوية الأمريكية.

وقال تقرير مؤسسة "راند" إن التقارير الداخلية للجيش عن الخسائر في صفوف المدنيين قد تكون غير موثوقة وغير كاملة، كذلك فإن الموظفين المكلّفين العمل في قضايا الضحايا المدنيين غالباً ما يكونون غير مُدرَّبين ومدعومين بشكل كافٍ.