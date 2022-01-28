سياسة
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"انتكاسة بيئية".. قاضي أمريكي يلغي صفقة ضخمة لإدارة بايدن للتنقيب عن النفط
قال القاضي الفدرالي رودولف كونتريراس في قراره إنّ العقود غير صالحة، مؤكّداً أنّ وزارة الداخلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ تأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري.
"انتكاسة بيئية".. قاضي أمريكي يلغي صفقة ضخمة لإدارة بايدن للتنقيب عن النفط
يُعد خليج المكسيك الغني بالمحروقات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في الولايات المتحدة / Reuters
28 يناير 2022

ألغى قاض أمريكي الخميس مزاداً كبيراً لإدارة الرئيس جو بايدن كان سيفتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز، مشيراً إلى تداعيات ذلك على المناخ.

وقال القاضي الفدرالي رودولف كونتريراس في قراره إنّ العقود غير صالحة، مؤكّداً أنّ وزارة الداخلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ تأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح أن السلطات العامة استخدمت نماذج تحليل مؤرّخة لتقدير تأثير هذا البيع على البيئة، لذلك يجب إجراء تحليل جديد.

وأعلنت إدارة جو بايدن في أغسطس/آب عزمها تنفيذ هذا البيع الذي ينتقده ناشطون في البيئة معتبرين أنه يشكّل انتكاسة لبرنامج الرئيس الديمقراطي المتعلّق بالمناخ.

ورفع تحالف لمجموعات بيئية دعاوى قضائية لمنع الصفقة.

وقالت بريتني هاردي محامية منظمة "إيرث-جاستيس" التي تمثّل التحالف: "نحن سعداء لأن المحكمة أبطلت البيع غير القانوني للامتيازات من قبل وزارة الداخلية".

وأضافت: "لا يمكننا ببساطة الاستمرار في الاستثمار بصناعة الوقود الأحفوري على حساب الناس والكوكب الذي ترتفع حرارته".

وخليج المكسيك الغني بالمحروقات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في الولايات المتحدة، ويضم خصوصاً تكساس ولويزيانا وفلوريدا.

وأعلن بايدن في يناير/كانون الثاني 2021 وقف عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز على الأراضي الفدرالية في انتظار مراجعة، بينما كان الرئيس الديمقراطي يسعى لوضع أزمة المناخ في صلب قضايا رئاسته.

لكن قاضياً اتحادياً في لويزيانا عيّنه الرئيس السابق دونالد ترمب أصدر حكماً يطالب الإدارة بالسعي للحصول على موافقة الكونغرس على وقف المشروع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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