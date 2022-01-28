سياسة
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آخر الأماكن إصابة على الكوكب.. كيف أصاب أوميكرون أرخبيل كيريباتي؟
بدأ أرخبيل كيريباتي إعادة فتح أبوابه أخيراً هذا الشهر، مما سمح بإعادة 54 من مواطني الدولة الجزيرة. وعلى الرغم من اختبار جميع العائدين وتطعيمهم ووضعهم في الحجر الصحي مع إجراء اختبارات إضافية عند وصولهم فقد ثبتت إصابة أكثر من نصفهم بكورونا.
آخر الأماكن إصابة على الكوكب.. كيف أصاب أوميكرون أرخبيل كيريباتي؟
أغلق أرخبيل كيريباتي حدوده ما ضمن عدم وصول كورونا إلى شواطئه لمدة عامين كاملين تقريباً / AP
28 يناير 2022

عندما بدأ كورونا الانتشار بجميع أنحاء العالم أغلق أرخبيل كيريباتي النائي في المحيط الهادئ حدوده، ما ضمن عدم وصول المرض إلى شواطئه لمدة عامين كاملين تقريباً.

بدأ أرخبيل كيريباتي إعادة فتح أبوابه أخيراً هذا الشهر، مما سمح لكنيسة ”يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة” باستئجار طائرة لإعادة 54 من مواطني الدولة الجزيرة. كان العديد من الذين كانوا على متنها من المبشِّرين الذين غادروا كيريباتي قبل إغلاق الحدود لنشر الدين في الخارج لصالح ما يُعرف باسم كنيسة المورمون.

واختبر المسؤولون كل راكب عائد ثلاث مرات في فيجي القريبة، وطلبوا تطعيمهم ووضعهم في الحجر الصحي مع إجراء اختبارات إضافية عند وصولهم إلى الوطن. ولم يكن ذلك كافياً.

فقد ثبتت إصابة أكثر من نصف الركاب بالفيروس الذي تسلل الآن إلى المجتمع ودفع الحكومة إلى إعلان وضع الكارثة. وارتفع عدد الحالات الأولية الإيجابية البالغ عددها 36 حالة إلى 181 حالة بحلول الجمعة.

وكان أرخبيل كيريباتي والعديد من بلدان المحيط الهادئ الصغيرة الأخرى من بين الأماكن الأخيرة على هذا الكوكب التي تجنبت تفشي الفيروس، وذلك بفضل مواقعها النائية والرقابة الصارمة على الحدود. لكن دفاعات تلك البلدان لم تفلح مع المتحور أوميكرون شديد العدوى.

وتقول هيلين بيتوسيس هاريس خبيرة اللقاحات في جامعة أوكلاند بنيوزيلندا: ”بشكل عام، هذا أمر لا مفر منه. ستصل العدوى إلى كل ركن من أركان العالم. إنها مسألة شراء الوقت الكافي للاستعداد وتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس”.

وطُعّم 33% فقط من سكان كيريباتي البالغ عددهم 113ألف نسمة بشكل كامل، بينما حصل 59% منهم على جرعة واحدة على الأقل.

ومثل العديد من دول المحيط الهادئ الأخرى، يُقدّم أرخبيل كيريباتي الخدمات الصحية الأساسية فقط.

ويقول الدكتور أبي تاليمايتوغا الذي يرأس شبكة أطباء من السكان الأصليين بجزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا إن أرخبيل كيريباتي لم يكن لديه سوى سريرين للعناية المركزة في جميع أنحاء البلاد، وكان يعتمد في الماضي على إرسال المرضى إلى فيجي أو نيوزيلندا لتلقي العلاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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