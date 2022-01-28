أعلن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" عن تحديث جديد عبر محادثات تطبيق "فيسبوك" بحيث بات المستخدمون يتلقّون إشعاراً حال التقاط صورة للشاشة "سكرين شوت" للمحادثة المشتركة.

وأضاف مؤسّس موقع "فيسبوك" أنّ التحديثات الجديدة تشمل ملفات "GIF" وإضافات جديدة عبر الدردشات المشفرة.

ونشر زوكربرغ صورة من إحدى المحادثات التى تجمعه مع أصدقائه، والتى تظهر التحديث الخاص بتلقّي إشعار عند التقاط صورة للمحادثة، معلناً عن تحديث جديد للمحادثات المشفرة ووجود ملفات جديدة من GIF.

يذكر أنّ مؤسّس عملاق مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أجرى موخّراً ‏توسّعات هائلة بمجمعه السكني الضخم في ولاية هاواي الأمريكية، حيث اشترى 110 فدادين جديدة من الأراضي بجزيرة كاواي في هاواي، وأضافها إلى منزله الضخم الذي تصل مساحته إلى ألف و500 فدان، والواقع على الشاطئ الشمالي لجزيرة كاواى.

وكان زوكربرغ أعلن في نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل الفائت تغيير اسم شركته إلى "ميتا" (Meta)، الذي يعني باللغة اليونانية القديمة "ما بعد"، ليُظهِر أن "أشياء إضافية ينبغي بناؤها".

ويتماشى الاسم الجديد للشركة الأمريكية مع سياستها الرامية إلى إنشاء عالم افتراضي متكامل قائم على التقنية ثلاثية الأبعاد يُعرَف باسم Metaverse (ميتافيرس).